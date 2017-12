Stiri pe aceeasi tema

- Numerosi politicieni au transmis, duminica, mesaje de Anul Nou pe Facebook, in care le-au urat romanilor sa aiba un 2018 mai bun, mai prosper, plin de bucurii si sanatate. Oamenii politici au tinut sa precizeze ca 2017 a fost un an al provocarilor si al deciziilor importante.Citeste si: Lider…

- ''2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizari fara precedent. #Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana. Masurile din programul de guvernare au dus la cresterea veniturilor populatiei.…

- Principesa Margareta, custodele Coroanei Regale, si principele Radu, au transmis un mesaj de Anul Nou tuturor romanilor ''aflati in tara, peste Prut si in toate colturile lumii''. "Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, si ASR Principele Radu se afla la Savarsin,…

- Cele mai amuzante SMS-uri de Revelion 2018. In noaptea din ani, fiecare dintre noi vrem sa le transmitem un gand bun sau o urare celor dragi. Daca te-ai plictisit de mesajele clasice, Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, ti-a pregatit o colectie cu cele mai amuzante SMS-uri de Revelion 2018.

- Romania tv da startul Super Revelionului Romaniei, o petrecere maraton cum nu s-a mai facut in istoria televiziunii. Peste 200 de invitati vor petrece timp de 15 ore in "sufrageria" celui mai urmarit post de stiri.

- Pe 29 decembrie, in timp ce toata lumea era in focul pregatirilor de Revelion, Catrinel Sandu iși cauta cuvintele pentru a anunța, pe Facebook, ca s-a desparțit de soțul ei, fostul tenisman Gabriel Trifu. Cei doi s-au casatorit in octombrie 2006, iar un an mai tarziu s-au mutat in SUA, Florida, unde…

- Politistii din Prahova efectueaza vineri cinci perchezitii in localitatile Valenii de Munte, Mizil si Cerasu la locuintele unor persoane banuite ca ar fi efectuat operatiuni cu articole pirotehnice fara a avea acest drept, informeaza IPJ Prahova, potrivit Agerpres.Vezi și: SONDAJ - Record…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a obtinut, in exclusivitate, declaratii naucitoare de la Emilian Raducu. Tatal Denisei lasa sa se inteleaga ca regretata cantareataA ar fi fost ucisa cu premeditare si indica si persoanele care i-ar fi provocat moartea fiicei sale. Barbatul sustine ca boala nu…

- Emilian Raducu traieste primele sarbatori fara fiica lui. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, ce a facut tatal Denisei in prima zi de Craciun. Declaratiile barbatului sunt de-a dreptul sfasietoare si smulg lacrimi. Tatal Denisei s-a dus la mormantul regretatei artiste,…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini in exclusivitate nationala cu Principele Nicolae si logodnica lui, Alina Maria Binder, cea supranumita "Lady Di" a Romaniei. Vizibil afectati de trecerea la cele vesnice a Regelui Mihai, bunicul printului, cei doi au mers sa se plimbe in Parcul…

- TRADITII si OBICEIURI de CRACIUN. Perioada sarbatorilor de iarna e cea mai frumoasa si mai iubita din an, pentru ca multe lucruri magice se intampla, iar oamenii au tendinta sa fie mai buni, mai generosi. Desi, suntem in era vitezei, traditiile si obiceiurile de pe vremea strabunicilor nu s-au pierdut.…

- Echipa Mara International va ureaza Craciun fericit si un An Nou mai bun, plin de calatorii! Multumim turistilor si colaboratorilor pentru increderea acordata! Agentia Mara International Tour Baia Mare The post Echipa Mara International va ureaza Craciun fericit si un An Nou mai bun, plin de calatorii!…

- Ph-online.ro, cel mai citit ziar online din judetul Prahova, le ureaza cititorilor sai Craciun fericit si liniste sufleteasca! Va dorim ca aceste sarbatori sa va gaseasca alaturi de cei dragi! Va multumim pentru ca ne-ati fost alaturi si promitem ca vom incerca sa va oferim stiri realizate…

- Mesajul adinistrației aiudene cu prilehul sarbatorilor de iarna și a Anului Nou! Post-ul Administrația din Aiud le ureaza tuturor locuitorilor municipiului sarbatori fericite și un An Nou plin de realizari apare prima data in ProAlba .

- Sarbatorea Sfanta a Craciunului sa va gaseasca in mijlocul celor dragi, sa va aduca liniste si fericire in suflet si in casa iar Noul An sa poarte cu sine ganduri curate si prosperitate. Craciun Fericit si un An Nou imbelsugat! Institutia Prefectului Judetul Satu Mare Prefect Subprefect Darius Filip…

- Cornelia Catanga si Aurel Padureanu au ajuns din nou in pragul divortului. Dupa ce, in 2016, artista a dat inapoi si a renuntat la ideea de a pune capat mariajului, acum, cel care a decis sa-si faca bagajul si sa plece este artistul. Cornelia Catanga: "Am vrut sa ma sinucid" Cantareata…

- DiAmanti este un brand tanar, care a reusit prin gentile si accesoriile lucrate exclusiv din piele naturala, cu designuri de exceptie, sa aduca in Romania spiritul proaspat al modei italienesti, una dintre expresiile cele mai inalte ale fashion-ului universal.

- O vorba din popor spune ca o femeie trebuie sa fie doamna in societate, gospodina in bucatarie si o vampa in pat. Cantareata Maria Constantin ne-a demonstrat ca primele doua cerinte le indeplineste cu brio. In continuare, va prezentam cum am filmat-o pe interpreta de muzica populara in saptamana dinaintea…

- Astazi, sambata, 16 decembrie, este o zi trista pentru intreaga tara. Romania isi conduce fostul monarh pe ultimul drum, iar CANCAN.ro transmite live funeraliile Regelui Mihai. Slujba de inmormantare este oficiata la Curtea de Arges, dupa care sicriul va fi purtat intr-o procesiune pana la Noua Catedrala…

- Dieter Stanzeleit, cetateanul german care sustine ca este fiul Regelui Mihai, a facut marturisiri in exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania . Nerecunoscut de Rege in timpul vietii, barbatul ne-a spus ca nu va participa la inmormantarea fostului monarh, nedorind sa le dea satisfactie…

- Politia Capitalei face declaratii oficiale in legatura cu crima de la metrou, care a avut loc marti seara. Recent, a fost facuta publica inregistrarea video in care Magdalena Serban o impinge pe Alina Ciucu pe sinele de metrou, la satia Dristor 1. Femeia se afla in arestul Politiei Capitale de miercuri.…

- Sotia moderatorului Rares Bogdan s-a lansat in afaceri. Florina si-a deschis o sala de sport ultramoderna in Nordul Capitalei, iar in aceasta seara are loc inaugurarea. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, va prezinta primele imagini in exclusivitate.

- Alina Ciucu, tanara ucisa de o femeie de 36 de ani la metrou, era din localitatea Ostroveni, judetul Dolj, dar se mutase de cativa ani la Bucuresti si locuia cu prietenul ei. Femeia de 25 de ani a fost impinsa pe sinele de metrou de Magdalena Serban. Criminala de la metrou a fost arestata, azi dimineata,…

- In urma scandalului imens in care este implicat, fostul preot Cristian Pomohaci s-a refugiat la Osorhei, in Bihor, locul in care a cantat asta-vara escortat de politisti (VEZI AICI TOATE DETALIILE) .A CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini exclusive cu "barlogul" controversatului…

- Romania si-a pierdut Regele si se pregateste de cele mai mari funeralii din ultimii 50 de ani. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, transmite LIVEA de la Palatul Regal, locul in care familia Regala a anuntat ca va fi depus sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai dupa ce va fi adus la Bucuresti.

- Mihai Onila, fostul component al trupei ”Axxa”, a trecut prin momente dramatice in urma cu un an, cand a pierdut-o pe cea mai draga fiinta din viata, fiica lui. Acum, solistul a trecut peste profunda durere si este tinut pe linia de putere doar de credinta. Credinta adanc inradacinata ca, de fapt, fiica…

- Caștigatoare ale Cupei Challenge in 2016, sportivele antrenate de turcul Ferhat Akbaș au dorit sa transmita oamenilor din țara noastra gandurile lor bune cu ocazia Zilei Naționale.Și pentru ca au vrut sa se simta mai aproape de romani și sa-și arate recunoștința fața de națiunea care le-a…

- Romania isi ia astazi ramas-bun de la actrita Cristina Stamate, la cateva zile dupa ce Stela Popescu a fost inmormantata. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va transmite LIVE inmormantarea Cristinei Stamate, mai multe echipe urmand sa fie pe teren in aceasta zi trista, in care ne luam adio de la…

- Fiica adoptiva a Stelei Popescu, Doinita Maximilian, a ajuns la orele pranzului, la teatrul „Constantin Tanase”, acolo unde este depus trupul neinsufletit al marii actrite. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, transmite LIVE de la teatrul de revista.

- Trupul neinsufletit al Stelei Popescu a fost depus la teatrul „Constantin Tanase”, acolo unde rudele, prietenii, colegii de scena, dar si toti romanii care au iubit-o au ocazia sa isi ia ramas bun de la marea actrita. Dis de dimineata, sute de oameni au venit sa-i aduca un ultim omagiu marii doamne…

- A fost prins conducand fara permis, iar acum a venit momentul sa plateasca pentru asta. Judecatorii au emis o hotarare definitiva in cazul partenerului de scena al Mirabelei Dauer, care a fost condamnat la inchisoare! Ce-i drept, pedeapsa este cu suspendare, dar cantaretul are o intreaga lista de obligatii…

- Emiliana Burghelea, cea mai populara concurenta de la “Bravo, ai stil!“, care a facut un duo de senzatie cu Iuliana, pana cand prietenia lor s-a destramat si au devenit concurente individuale, are o poveste impresionanta. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, A va dezvaluie in premiera ce ascunde tanara…

- S-a umplut paharul pentru Ionut Negoita! Renunta la Dinamo! Nu este pentru prima oara cand o spune, dar tonul vocii sale, atunci cand a facut anuntul, a fost mai ferm ca niciodata. Dupa cum zice, il da aproape ”moca”, numai sa fie cineva interesat de performante. Sursele CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- Impresionata de lupta teribila pentru viata pe care Ana o duce la doar 13 ani, Madalina Ghenea s-a decis sa ii vina in ajutor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a pus-o in legatura pe actrita cu matusa adolescentei. Dupa ce au vorbit la telefon, Madalina Ghenea a mers la spitalul Fundeni, unde este…

- Dupa ce Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a publicat imaginile cu Meme Stoica, „ginerele” sau si Memelusa, intr-o incaierare de zile mari, patronul de la FCSB a avut o reactie dura. Gigi Becali e de parere ca Meme nu are nicio vina, ci iubitul Memelusei, despre care acesta a marturisit ca este…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a intrat in posesia unei inregistrari halucinante cu Vasile Ciobanu, supranumit ”Pablo Escobar” al Romaniei. Dupa ce a amenintat, pe contul personal de socializare, un bodyguard al unui club de noapte, celebrul dealer de droguri al vedetelor ”El Magico” Raj s-a…

- Florin Burhala, investitor pentru cateva luni la Otelul Galati, a fugit din Australia si, in prezent, este vanat de fisc pentru o datorie de trei milioane de euro. Milionarul roman a revenit in Romania, iar Cancan.ro prezinta povestea afaceristului, cum s-a ajuns ca ANAF sa ii blocheze conturile dar…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat cum ar fi esuat o tentativa de blat, iar Dinamo a pierdut titlul. Selena Bacau a batut atunci cu 1-0 si ”cainii” s-au lins pe bot de cate 15.000 de euro, prima promisa de oficiali pentru castigarea campionatului. Inainte de meci, moldovenii ar fi facut…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va anunta AICI A ca intre multimilionarul Costica Costanda si jurnalista Andreea Pana s-a infiripat o relatie frumoasa, drept pentru care barbatul a decis sa divorteze, concentrandu-se pe formarea unei noi familii alaturi de femeia care i-a cucerit iremediabil…

- Gabriela Firea, nemulțumita de comentariile despre traficul din Capitala: Nu cred ca trebuie sa ironizam autoritațile, sau sa consideram ca este un subiect de cancan, a spus marți, primarul Capitalei, aflata la o dezbatere in Parlament, intitulata „Mari proiecte care pot dezvolta Romania” . ”Nu cred…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie informatii incendiare legate de noul iubit al Mariei Iordanescu. Pe numele sau Bogdan Deliu, el este nimeni altul, potrivit surselor DAS (Departamentul de Anchete Speciale), decat fostul iubit al tinerei cu care Alex Iordanescu, fratele Mariei, are…

- Scene uluitoare s-au petrecut in ambulanta care-l ducea la spital pe Victor Ramniceanu, portarul care a fost lovit puternic in cap de un jucator, in minutul 28 al partidei ACS Poli Timisoara-Viitorul. Desi erau doar cativa kilometri pana la spital, ambulanta, una exagerat de veche si cu probleme tehnice,…

- Au trecut deja 23 de ani de la marea performanta a nationalei de fotbal a Romaniei. Se vorbeste si acum de acea iesire a lui Prunea, la meciul pierdut cu Suedia, din sferturile Campionatului Mondial din 1994. S-a intamplat intr-un moment de varf al tricolorilor, dar e doar pur ghinion! Cu totii gresim!…

- Carabinierii, Garda financiara italiana si vamesii au facut o descoperire macabra pe aeroportul Orio din Bergamo. Intr-o interventie comuna, acestia au gasit in bagajele unor vanatori italieni intorsi din Romania un numar foarte mare de pasari ucise ilegal, printre care se aflau si specii…