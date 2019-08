Stiri pe aceeasi tema

- Franky Zapata intentiona sa marcheze astfel implinirea a 110 ani de la primul zbor realizat cu un aparat mai greu decat aerul deasupra unei intinderi mari de apa, intre Marea Britanie si Franta, realizat de francezul Louis Bleriot in anul 1909.''Este o uriasa dezamagire. El a realizat intalnirea…

- Huiduieli au putut fi auzite duminica in timp ce presedintele francez Emmanuel Macron se deplasa in masina pe bulevardul Champs-Elysees, inaintea paradei militare din Paris, de Ziua Nationala a Frantei, informeaza dpa. Postul public de televiziune France 2 a informat ca intre 20 si 50 de protestatari…

- Zeci de oficiali de rang inalt vor asista alaturi de presedintele Emmanuel Macron la festivitatile organizate la Paris.Cancelarul german Angela Merkel, dar si alti sefi de stat si de guvern vor participa la traditionala parada militara de Ziua Bastiliei de pe bulevardul Champs-Elysees. Ziua de 14 iulie…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat sambata crearea unui comandament militar spatial, intr-un discurs sustinut in ajunul defilarii de 14 Iulie, sarbatoarea nationala, relateaza AFP. "Pentru a asigura dezvoltarea si intarirea capacitatilor noastre spatiale, un mare comandament spatial va fi…

- In acest week-end Franta se aniverseaza. Duminica va avea loc celebra parada militara pe cel mai mare boulevard din Paris: Champs Elysees, in prezenta presedintelui Emmanuel Macron si a cabinetului Edouard Philippe. Este locul in care in ultimele luni, protestele Vestelor galbene s-au derulat sambata…

- Cancelarul german Angela Merkel se va deplasa la Paris pentru a participa duminica la festivitatile prilejuite de ziua nationala a Frantei, relateaza dpa. Ea va asista, alaturi de presedintele Emmanuel Macron si alti sefi de stat si de guvern, la traditionala parada militara de Ziua Bastiliei de pe…

- "Textul asupra climatului a fost adoptat", au indicat surse din anturajul presedintelui Emmanuel Macron chiar de incheiere a G20. Acest acord, in format 19 plus1 reafirma sprijinul celor 19 tari, intre care China, Franta si Germania, marelui acord de lupta impotriva incalzirii climatice semnat in…

- Aceste cifre anuntate de Ministerul de Interne sunt contestate de "vestele galbene", care sustin ca in aceasta sambata au participat la protest aproximativ 37.500 de demonstranti. Aceasta slabire a miscarii a fost de mult timp sperata de autoritati, deoarece criza "vestelor galbene" este cea…