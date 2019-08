Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30.000 de oameni au manifestat in circa 100 de orase din Germania, in semn de solidaritate cu comandanta navei Sea Watch si pentru a cere protejarea migrantilor salvati de ONG-uri in Marea Mediterana, relateaza AFP si dpa. La Berlin, circa 8000 de oameni au participat la un mars consacrat acestei…

- Capul unei rețele de trafic de migranți a fost arestat in Romania, alaturi de alte noua persoane. Alte șase persoane implicate in introducerea ilegala a migranților in Marea Britanie au fost ridicate de pe teritoriul acestei țari și din Franța. Anchetatorii romani, francezi și englezi au destructurat…

- Armata malteza a anuntat ca 271 de migranti au fost salvati noaptea trecuta in largul coastei tarii si adusi la tarm, cel mai mare numar debarcat intr-o singura zi pe mica insula din Mediterana dupa mai multe luni, relateaza miercuri DPA potrivit Agerpres. Doua grupuri de 63 si 61 de persoane…

- Un autocamion s-a rasturnat pe camp, in zona Adjudul Vechi- Burcioaia. In urma evenimentului rutier, nimeni nu a fost ranit. Pompierii acționeaza la fața locului deoarece sunt scurgeri de combustibil. Cauza accidentului a fost, potrivit polițiștilor, neatenția in conducere. Sursa foto: IPJ Vrancea Articolul…

- O nava apartinând marinei militare italiene a acostat duminica în orașul portuar Genova din nordul Italiei, transportând 100 de migranți preluati din apele Marii Mediterana, unde numarul migranților salvati de autoritati a crescut în ultimele saptamâni, relateaza Mediafax,…

- Un barbat și doi caini Golden Retriever ramași captivi intr-un autoturism au fost salvați, in ieri dupa-amiaza, de catre pompierii satmareni. Apelul la numarul 112 efectuat de catre un participant la trafic, ieri in jurul orei 13:30, menționa faptul ca un autoturism a parasit partea carosabila și a…

- Operatiunea survine la o zi dupa ce in naufragiul unei ambarcatiuni in Marea Mediterana in largul coastelor tunisiene si-au pierdut viata cel putin 65 de migranti, potrivit ONU si media din Tunisia.Migrantii din apropiere de Malta, despre care se crede ca provin din nordul si estul Africii,…

- Un total de 85 de migranti au fost salvati de la bordul unei ambarcatiuni din lemn in largul coastelor Maltei, a anuntat sambata armata malteza, relateaza DPA si Reuters, potrivit agerpres.ro.Operatiunea survine la o zi dupa ce in naufragiul unei ambarcatiuni in Marea Mediterana in largul…