- In urma fenomenelor meteo incadrate la codurile portocaliu si rosu de vant si averse torentiale cu posibile efecte de inundatii, manifestate ieri 03.08.2019 in municipiul Constanta si pe raza judetului, Prefectura Constanta precizeaza ca nu au fost oameni raniti, dar s au produs pagube materiale caderi…

- O noua fisura a aparut in urma furtunii de sambata seara in taluzul Canalului Dunare - Marea Neagra, in localitatea Cumpana, iar falia aparuta anterior la sapte metri de curtile caselor din zona s-a prabusit, a informat, duminica, Institutia Prefectului Constanta. "S-a constatat ca procesul…

- O furtuna neobisnuit de puternica a ucis șase turisti in Grecia, in peninsula Halkidiki. Printre cei care au murit se afla si doi cetateni romani: o femeie si un baiat de 8 ani. Ei si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant s-a prabusit din cauza vantului puternic. De asemenea, doi cetateni…

- Noaptea trecuta a avut loc un accident rutier pe Drumul Judetean DJ 394, intre localitatile Dulcesti si 23 August. In mod oficial, IPJ Constanta a comunicat faptul ca la conducerea autovehiculului se afla un barbat in varsta de 22 de ani. Pe fondul neatentiei si a vitezei, soferul ar fi pierdut controlul…

- Capitala a fost lovita vineri de o furtuna puternica ce a inundat strazile, a pus la pamant mai multi copaci si a produs chiar si prabusirea a doua schele pe carosabil. Nicio persoana nu a fost ranita. Pana la ora 18:30 meteorologii au emis un cod galben de ploi, vijelie si grindina. Inmai puțin de…

- "Directorul: ”De serviciul asta raspund eu cu capul... Nu, ca fac un infarct!!!”/ Colibaș: ”Da' de ce sa-l faceți dumneavoastra, tovarașe director??? Il fac eu, ca de aia sunt aici!!!” Imi amintesc mereu, cu drag, replicile astea spumoase dintr-o piesa preferata a tinereții mele, se juca la teatrul…

Furtuna care a lovit Timișul in noaptea de duminica spre luni a provocat mai multe pagube in județul Timiș. In urma fenomenelor meteo periculoase

- Zeci de metri din strada Dunarii, localitatea Cumpana, situata pe malul Canalului Dunare-Marea Neagra, s-au prabusit in cateva zile. Totul a inceput pe 1 mai, cand pe strada a aparut o fisura. Apoi, a doua zi, portiunea de drum a inceput sa se prabuseasca sub ochii neputinciosi ai oamenilor.