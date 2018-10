Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 12 ani in care nu a mai functionat, Statia de pompare a apei Jilava din cadrul Amenajarii de irigatii Berceni-Vidra-Frumusani a fost repornita marti, in prezența ministrului Petre Daea. Statia, care urmeaza sa deserveasca o suprafata de aproape 10.000 de hectare in judetele Ilfov, Giurgiu si Calarasi.a…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a prezentat in cadrul unei conferinte de presa, sustinuta marti, 28 august, bilantul din acest an al activitatii ministerului pe care il conduce, dar si al productiei obtinute la nivel national, facand referire, totodata, la investitii si rezultate. Constanta se afla…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, deputatul Eugen Tomac, a solicitat, duminica, ministrului Culturii, George Ivascu, si a ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa iși dea demisia din funcțiile deținute.

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat in legatura cu afirmatiile ministrului Agriculturii, Petre Daea, despre "porcii incinerati ca la Auschwitz", o audiere in acest sens avand loc dupa 10 august, a declarat pentru News.ro, presedintele organismului, Asztalos Csaba, iar…

- Dupa o perioada de mai mult de 25 de ani in care nu a funcționat, Stația de Pompare a Apei Stanca Costești, din județul Botoșani a fost inaugurata luni 23 iulie a.c., in prezența ministrului agriculturii, Petre Daea. Lucrarile de reabilitare la doua din cele patru echipamente de pompare au fost realizate…

- Invitata la emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3, ministrul Viorica Dancila a fost intrebata despre masurile luate in urma inundațiilor din aceasta vara. Dupa o scurta replica cu privire la efectele inundațiilor, premierul s-a concentrat pe programul pentru irigații și a conchis ca “acest guvern a…

- Stația de Pompare a Apei Stanca Costești, din județul Botoșani, a fost inaugurata astazi, in prezenta Ministrului Agriculturii, Petre Daea. De asemenea, au fost finalizate și lucrarile de decolmatare a celor 7 kilometri de canale de irigații din zona Ripiceni- Stanca. Prin reabilitarea acestui obiectiv,…

