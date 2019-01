Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea anti-austeritate 'People's Assembly' a chemat pentru sambata, la Londra, la o 'manifestatie nationala', indemnandu-i pe participanti sa poarte 'veste galbene', simbolul manifestatiilor care zguduie Franta incepand din

- Un numar de 5.600 de persoane au fost arestate si circa 1.000 de condamnari au fost pronuntate de justitie de la inceputul mobilizarii ''vestelor galbene'' in Franta, pe 17 noiembrie 2018, a declarat luni premierul Edouard Philippe, relateaza AFP. "De la inceputul evenimentelor…

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron a denuntat o "violenta extrema" care a ajuns sa "atace Republica" in ''actul al VIII-lea'' al ''vestelor gabene'' care a adunat 50.000 de persoane sambata in Franta si care a fost marcat de violente in mai multe orase din tara,…

- "Vestele galbene" au ieșit, din nou, in strada din nou in Franta. Este al saselea episod al manifestatiei. De aceasta data, au ales sa se adune in cartierul istoric Montmartre din Paris, unde cateva sute de 'veste galbene' au impanzit strazile.

- Mobilizare scazuta, dar tensiuni la lasarea intunericului. Asa s-ar putea caracteriza al saselea episod al protestului 'vestelor galbene' din Franta, la care ieri au participat 40 de mii de oameni.

- Canada se afla in discutii cu autoritatile pakistaneze pentru a o primi pe Asia Bibi, achitata de Curtea Suprema din tara sa dupa o condamnare la moarte pentru blasfemie si a carei viata este amenintata, a declarat luni premierul canadian Justin Trudeau informeaza Agerpres. 'Ne aflam in discutii…

- Canada ar putea anula un important contract de vanzare de arme catre Arabia Saudita dupa uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, a afirmat duminica premierul canadian Justin Trudeau, citat de AFP. Trudeau, care a intervenit intr-o emisiune difuzata duminica seara, dar inregistrata joi, a subliniat ca…