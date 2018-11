Confruntata cu un aflux de solicitanti de azil venind din SUA, Canada a decis sa sporeasca drastic numarul expulzarilor de imigranti ilegali, cu 10.000 pe an, informeaza miercuri canalul public Radio-Canada, relateaza AFP.



Aceasta reprezinta o crestere cu 25 pana la 35% a expulzarilor din Canada in raport cu anul precedent, potrivit unui document recent al unui inalt responsabil al Agentiei serviciilor transfrontaliere din Canada (ASFC), obtinut de Radio-Canada.



In acest document confidential, Brad Wozny, director al diviziei de operatiuni si informatii al ASFC, explica…