Canada va respinge solicitanții de azil care au depus cereri și în alte țări Canada intenționeaza sa modifice legea privind acceptarea cererilor de azil, astfel încât solicitanților respinși anterior de alte țari sa le fie mai dificil sa intre pe teritoriul canadian, potrivit BBC.



Modificarea legislativa reprezinta un raspuns la miile de cereri de azil facute catre statul canadian, de catre persoane carora nu le-a fost permis accesul în SUA.



Amendamentele au fost introduse luni seara, ca parte a legii bugetului.



Amendamentele au fost introduse luni seara, ca parte a legii bugetului.

Se presupune ca legea va permite ofițerilor responsabili de imgrari de la granița sa respinga cererile de azil daca indivizii…

