Canada va extinde misiunea de instruire militară în Ucraina Canada va anunța, așa cum era de așteptat luni, extinderea unei misiunii de instruire formate din 200 de militari în Ucraina, a menționat duminica o sursa citata de Reuters.

Ministrul de externe Chrystia Freeland și ministrul apararii Harjit Sajjan au programat luni o conferința de presa la ora 13:00. (1800 GMT).



"Este vorba de extinderea misiunii din Ucraina", a spus sursa, care a solicitat anonimatul data fiind sensibilitatea situației.



Trupele canadiene au ajuns pentru prima oara în Ucraina în 2015, și ar fi trebuit sa ramâna pâna

