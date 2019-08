Stiri pe aceeasi tema

- Un copil roman in varsta de 6 ani a sunat la numarul de urgența din Canada. Poliția a ajuns la ușa acestuia in nici 5 minute, spre deosebire de Romania, unde cazul din Caracal a dovedit lipsa unei reacții rapide la un apel de urgența. O romanca stabilita de 12 ani in Canada, a povestit cum se desfașoara…

- Tragedia din Caracal a scos la lumina probleme grave ale serviciului 112, in special lipsa unei reactii rapide la un apel de urgenta si intarzierea foarte mare a localizarii apelantului. Cu totul altfel stau lucrurile in Canada, potrivit unei romance stabilite acolo de 12 ani.

- Tragedia din Caracal a scos la lumina probleme grave ale serviciului 112, in special lipsa unei reactii rapide la un apel de urgenta si intarzierea foarte mare a localizarii apelantului. Cu totul altfel stau lucrurile in Canada, potrivit unei romance stabilite acolo de 12 ani.

- O femeie din SUA a sunat la 112 sa comande o pizza. De fapt, sunase pentru ajutor, incercand astfel sa-și pacaleasca partenerul violent. La inceput, dispecerul care a raspuns a crezut ca totul e o gluma.

- Raportul oficial al poliției arata ca Gheorghe Dinca, violatorul și asasinul prezumtiv, a sunat-o pe mama Alexandrei , numind-o ”mama soacra”. ”- ora 10.30: mama minorei a primit un apel telefonic (de pe numarul 0763931765) de la un barbat care a utilizat apelativul „mama soacra”, spunandu-i ca el…

- O vecina a suspectului din Caracal banuit de uciderea Alexandrei Maceșanu a sunat de doua ori la 112 in noaptea anterioara apelurilor facute de fata la serviciul de urgența. Polițistul de serviciu a trimis-o insa la culcare. Vecina lui Gheorghe Dinca, zis „Popicu”, suspectul in cazul dispariției Alexandrei,…

- Una din cele doua victime ale crimelor "suspecte" petrecute in aceasta saptamana in Vestul canadian este fiul unui inalt responsabil al politiei din Australia, a facut cunoscut politia federala canadiana, noteaza AFP. Corpurile lui Lucas Robertson Fowler, 23 de ani, originar din Sydney, si al prietenei…

- Politia a confiscat droguri in cadrul unui raid efectuat sambata seara la clubul de noapte Luxurious si i-a interogat pe cei retinuti la cartierul general al politiei din Phnom Penh pentru a stabili care dintre ei erau consumatori si care distribuitori, a anuntat secretarul general al Autoritatii…