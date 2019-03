Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bute, 39 de ani, pune capat carierei sale in box, pugilistul roman urmand sa faca anunțul in aceasta saptamana. Conform Journal de Montreal, Bute va susține o conferința de presa cel mai probabil miercuri, in care va anunța ca parasește definitiv boxul. ...

- Liam Neeson și-a pierdut soția in 2009, din cauza unui accident la schi. Actorul a facut marturisiri dureroase despre ultimele momente petrecute alaturi de actrița Natasha Richardson. Invitat la o emisiune TV, Liam Neeson și-a adus aminte momentele de groaza prin care a trecut in martie 2009, atunci…

- Bella Santiago s-a aflat printre artiștii care au participat la Eurovision 2019, in speranța ca va reuși sa reprezinte Romania la Tel Aviv. Chiar daca a fost preferata publicului, cea care va pleca in Israel in luna mai, este Ester Peony. Bella Santiago a declarat ce parere are despre caștigatoarea…

- Ester Peony, care a caștigat finala naționala Eurovision 2019 și va reprezenta Romania la concursul de la Tel Aviv este o tanara artista și compozitoare. Ester Peony, pe numele sau real Ester Alexandra Cretu, este o cantareata si compozitoare de origine romana. Pasiunea ei pentru muzica a aparut inca…

- Politehnica Iasi are o sansa importanta de a intra apasat in lupta pentru calificarea in play-off-ul Ligii I de fotbal. Formatia ieseana joaca astazi, in deschiderea antepenultimei runde a sezonului regulat, la Ovidiu, cu o grupare, Viitorul Constanta, care se afla in mare suferinta. Viitorul nu…

- Ordin de protectie provizoriu pentru un tanar din Scarișoara care și-a agresat bunica. In ultima saptamana, politistii din Alba au emis alte 5 ordie de protectie provizorii, pentru fapte de violenta in familie. Politia reaminteste faptul ca nerespectarea oricareia dintre masurile dispuse prin ordinul…

- Povestea de viața a lui Marcel Adams este greu de intrecut. Omul de afaceri a crescut cu numele de Marcel Abramovici intr-o familie de evrei din Romania. Tatal sau era tabacar in Piatra-Neamț. In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial a fost forțat sa lucreze in lagarele de concentrare naziste, de…