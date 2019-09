Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii au fost retinuti pentru diverse infractiuni, intre care adunari ilegale, detinerea unei arme de foc sau atacarea ofiterilor de politie, potrivit unui comunicat al politiei. Politia din Hong Kong a folosit duminica gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestantii antiguvernamentali,…

- Ambasada Chinei a afirmat joi ca relatiile bilaterale cu Canada au dificultati mari si a cerut autoritatilor de la Ottawa sa o elibereze pe directoarea financiara a Huawei Technologies, Meng Wanzhou, transmite Reuters, conform news.ro.Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat miercuri ca…

- Justin Trudeau, premierul Canadei, a avertizat miercuri ca tara sa ''nu va ceda'' in fata Chinei, in timp ce cele doua tari trec printr-o criza diplomatica grava de la arestarea directoarei financiare a companiei chineze Huawei, la inceputul lui decembrie, la Vancouver. Trudeau a cerut, de asemenea,…

- Ambasada Chinei la Ottawa a avertizat duminica, 18 august, Canada sa inceteze sa se amestece in problemele interne din Hong Kong, la o zi dupa ce autoritatile canadiene au emis o declaratie comuna cu UE privind apararea ''dreptului fundamental de adunare'' pentru cetatenii din Hong Kong, relateaza…

- Polita federala canadiana (Royal Canadian Mounted Police) a anuntat miercuri ca a descoperit 94 de pusti si sase pistoale la resedinta barbatului din Chebogue, provincia Nova Scotia (est).Proprietarul, in varsta de 73 de ani, detinea armele in mod legal, insa nu le depozitase intr-o maniera…

- "Canada saluta anuntul ca Saeed Malekpour a ajuns la familia sa din Canada", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Externe canadian intr-un comunicat transmis AFP sambata seara.Fara sa poata oferi mai multe detalii din "motive de confidentialitate", purtatorul de cuvant a…

- Una din cele doua victime ale crimelor "suspecte" petrecute in aceasta saptamana in Vestul canadian este fiul unui inalt responsabil al politiei din Australia, a facut cunoscut politia federala canadiana, noteaza AFP. Corpurile lui Lucas Robertson Fowler, 23 de ani, originar din Sydney, si al prietenei…

- Premierul Justin Trudeau a salutat, miercuri, la Montreal, in deschiderea summitul UE-Canada, progresul pe care il reprezinta, in opinia sa, acordul de liber-schimb CETA, in timp ce presedintele Consiliului European Donald Tusk a apreciat ca Ottawa este "cel mai apropiat partener transatlantic" al Uniunii,…