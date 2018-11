Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de ninsori si viscol, valabila in judetele Vrancea si Galati, dar si o informare de vreme deosebit de rece cu temperaturi de minus 10 grade Celsius pentru restul regiunii. Potrivit meteorologilor, miercuri 28 noiembrie, intre orele…

- O violenta furtuna de nisip a lovit un oras din nord-vestul Chinei, perturband traficul auto si viata de zi cu zi a rezidentilor, au informat mass-media de stat, citate de AFP. Un material difuzat de postul de televiziune CCTV arata cum un nor de nisip a invaluit duminica intr-o…

- Zi de doliu pentru Ștefan Hrușca. Tatal artistului a murit luni, 12 noiembrie, iar acesta a ajuns de urgența in Romania. Interpretul de muzica folk locuiește de mai mulți ani in Canada. “Azi, la ora 6.30, de dimineața, in Ieud, la el acasa, uncheșul Hrușca și-a sfarșit calatoria pe lumea asta și a plecat…

- "Premierul Viorica Dancila a apreciat modul in care romanii care invata si muncesc in Canada, oameni onesti si implicati, care vin cu cele mai bune ganduri, s-au integrat in aceasta tara. De asemenea, seful Executivului a subliniat ca este importanta o colaborare bilaterala cat mai stransa, iar cooperarea…

- FENOMEN INEXPLICABIL. Oamenii de stiinta, IN ALERTA. Pamantul parca respira VIDEO+FOTO Momentul in care o padure lasa impresia ca respira a fost surprins in regiunea Quebec, Canada. In imagini se vede cum solul se ridica și coboara, cu tot cu copacii padurii de deasupra. Oamenii de știința spun ca este…

- Finala internaționala a concursului de elocvența și de popularizare a științei “Teza mea in 180 de secunde” a avut loc la 27 septembrie 2018 la Universitatea din Lausanne, Elveția. Destinat doctoranzilor, aceasta competiție iși propune sa puna in valoare abilitațile de comunicare și pasiunea lor pentru…

- Regiunea Ottawa si mai multe comune din Quebec au fost lovite vineri de cel putin sase tornade in decursul a cateva ore, dintre care una insotita de vanturi de 250 km/h care a provocat pagube materiale insemnate, potrivit serviciilor meteo canadiene, citate miercuri de AFP. Vineri dupa…

- Regiunea Ottawa si mai multe comune din Quebec au fost lovite vineri de cel putin sase tornade in decursul a cateva ore, dintre care una insotita de vanturi de 250 km/h care a provocat pagube materiale insemnate, potrivit serviciilor meteo canadiene, citate miercuri de AFP, potrivit Agerpres. Vineri…