- Premierul canadian in exercitiu Justin Trudeau a obtinut un al doilea mandat in alegerile de luni, insa Partidul sau Liberal a obtinut doar o majoritate relativa in Parlament, ceea ce-l va obliga sa conteze pe sprijinul unui mic partid de stanga, relateaza AFP, potrivit news.ro.Potrivit proiectiilor…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a felicitat marți pe premierul Canadei, Justin Trudeau, dupa caștigarea alegerilor generale de luni, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.„Felicitari, Justin Trudeau, pentru o victorie minunata și muncita. Canada este pe maini bune”, a spus Trump…

- Premierul canadian Justin Trudeau, in campanie pentru alegerile legislative din 21 octombrie, a fost nevoit sa poarte o vesta antiglont sambata, in timpul unui miting in Ontario, din cauza amenintarilor la adresa securitatii sale, a dezvaluit postul public de televiziune CBC, citat de AFP. …

- Premierul canadian aflat la sfarsit de mandat, Justin Trudeau, s-a declarat vineri "total de acord" cu tanara suedeza Greta Thunberg, potrivit careia Canada "nu a facut destul" pentru mediu, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Sunt total de acord. Trebuie sa facem mai mult", a declarat Trudeau dupa…

- La sarbatoarea prilejuita de acest eveniment a participat si premierul Canadei, Justin Trudeau, care le-a multumit parintilor jucatoarei. Premierul a imbratisat-o pe Bianca Andreescu, gest care a starnit furia altor politiceni, care l-au criticat pe seful guvernului canadian. Citeste continuarea pe…

- Premierul canadian Justin Trudeau a anunțat miercuri ca alegerile federale din Canada, care se anunța dificile pentru actualul lider de la Ottawa, se vor desfașura pe data de 21 octombrie, informeaza postul BBC News, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Anunț de ultima ora al Olguței Vasilescu: ‘Trei…

- Premierul canadian Justin Trudeau si membri ai guvernului sau au incercat sa influenteze un proces al grupului de constructii SNC-Lavalin pentru fapte de coruptie, potrivit principalei autoritatii pentru etica din tara, concluzie care ii poate afecta sansele de a