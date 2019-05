Canada - Trei specii de balene, în pericol de dispariţie (raport) Trei specii de balene, inclusiv doua dintre cele mai mari din lume, sunt amenintate cu disparitia in Canada, potrivit unui raport publicat luni si intocmit de o organizatie ce consiliaza guvernul federal de la Ottawa, informeaza AFP.



Balena sei, balena cu inotatoare si balena lui Sowerby sunt de acum considerate ca fiind "in pericol in apele canadiene", potrivit Comitetului pentru situatia speciilor in pericol din Canada (COSEPAQ).



Exemplarele din cele trei specii de cetacee "sunt amenintate de activitatile umane", intrucat "raman prinse in plasele de pescuit si sunt lovite,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

