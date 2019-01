Stiri pe aceeasi tema

- China a acuzat luni Marea Britanie si Uniunea Europeana de ipocrizie dupa ce acestea s-au declarat ingrijorate de situatia celor doi cetateni canadieni aflati in detentie pe teritoriul chinez, Beijingul denuntand dubla masura intrucat Londra si Bruxellesul nu au mentionat nimic despre retinerea,…

- ​Presa chineza a condamnat arestarea in Canada a fiicei fondatorului companiei Huawei, denunțand o atitudine mizerabila și intența de a pune bețe in roate companiei telecom pentru a-i stopa ascensiunea, scrie AFP. China a cerut eliberarea cat mai rapida a directoarei financiare Meng Wanzhou, iar premierul…

- Presedintele american Donald Trump nu stia de cererea de extradare din Canada a directorului financiar al Huawei, Meng Wanzhou, inainte de intalnirea cu omologul sau chinez Xi Jinping din Argentina, a declarat un oficial de la Casa Alba, citat de Reuters.

- In urma arestarii, in Canada, directorului financiar al Huawei Technologies Co Ltd din China, Meng Wanzhou, care este si fiica fondatorului companiei, au aparut temeri legate de amplificarea disputei comerciale americano-chineze. Totodata, s-au...

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a declarat joi ca Guvernul Canadei nu a avut nicio implicare in arestul lui Meng Wanzhou, fiica fondatorului companiei chineze Huawei, relateaza BBC și Reuters.

- Arestarea in Canada a lui Meng Wanzhou, directorul financiar al Huawei Technologies Co Ltd din China si fiica fondatorului companiei, a iscat temeri legate de amplificarea disputei comerciale americano-chinez si a dus la scaderi ale burselor in intreaga lume.

- O noua tensiune apare in relația SUA-China. Chiar in timpul convorbirii de la Buenos Aires dintre președinții celor doua țari, pe aeroportul din Vancouver(Canada) a fost reținuta ,sambata, Meng Wanzhou,...