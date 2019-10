Guvernul canadian a anuntat marti suspendarea temporara a "noilor autorizatii de export catre Turcia", "in special de materiale militare", ca reactie la ofensiva militara a Ankarei in nordul Siriei, transmite AFP. "Aceasta actiune unilaterala risca sa saboteze stabilitatea deja fragila in aceasta regiune, agravand situatia umanitara si daunand progreselor realizate de Coalitia internationala contra Daesh (acronimul englez al gruparii jihadiste Stat Islamic), din care Turcia este membra", a informat ministerul de Externe de la Ottawa intr-un comunicat. "In lumina recentelor evolutii, Canada a suspendat…