- Scandalul referitor la folosirea neautorizata a datelor utilizatorilor Facebook de catre consultantii politici s-a extins marti, cand un informator a declarat in Parlamentul britanic ca firma canadiana AggregateIQ a dezvoltat un program pentru tintirea alegatorilor republicani in alegerile prezindentiale…

- NATO a decis sa expulzeze sapte diplomati de la misiunea Rusiei la Alianta, in legatura cu atacul cu gaz neurotoxic din Marea Britanie, a declarat marti secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, potrivit Reuters.De asemenea, NATO a redus dimensiunea maxima a misiunii ruse la Alianta…

- Rusia va raspunde prin masuri similare statelor Uniunii Europene care i-au expulzat diplomati, a declarat pentru agentia RIA o sursa din MAE rus, dupa ce 14 state ale blocului comunitar, plus SUA, Canada si Ucraina au anuntat expulzarea unor diplomati rusi intr-un gest de solidaritate cu Marea Britanie…

- Moscova considera ca pozitia statelor membre UE privind cazul Serghei Skripal, fostul agent rus care a fost otravit cu un agent neurotoxic de uz militar, este una una imprevizibila si agresiva, a declarat, sambata, Kremlinul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Politia federala americana (FBI) investiga marti o explozie la un depozit FedEx, langa San Antonio, in Texas, in urma unei explozii a unui colet catre Austin, ranind un angajat al companiei, relateaza BBC News si Reuters. Potrivit presei locale, incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti (ora…

- O femeie a murit in urma ranilor suferite dupa ce a fost lovita de un vehicul al Uber care se conducea singur, in Arizona, a anuntat luni politia, citata de Reuters si Agerpres.ro. Compania a anuntat ca a suspendat programul sau pentru vehicule autonome in SUA si Canada. Accidentul din Tempe, Arizona,…

- Cambridge Analytica, o firma de consultanța politica care l-a ajutat pe președintele american Donald Trump in campania din 2016, a accesat in mod ilegal datele a 50 de milioane de utilizatori de Facebook, scrie presa americana. Autoritațile americane pot amenda compania cu pana la 40.000 de dolari pentru…

- Boxerul canadian David Whittom a incetat din viata vineri, la aproape zece luni dupa ultimul sau meci, la finalul caruia a intrat in coma, a anuntat partenera sa pe retelele de socializare, informeaza presa din Canada. Whittom, in varsta de 39 ani, a fost facut KO, anul trecut…

- Rusia a decis sa expulzeze 23 de diplomati britanici, care au termen o saptamana sa plece de la Moscova, a anuntat sambata Ministerul rus de Externe, dupa ce l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow sa ii comunice aceste masuri, relateaza Reuters, citata de...

- Adrian Lamo, hackerul care a dezvaluit numele lui Chelsea Manning in dosarul Wikileaks a murit la varsta de 37 de ani, din cauze deocamdata necunoscute, scrie BBC News. Lamo a devenit cunoscut in toata lumea dupa ce a oferit autoritaților o serie de conversații pe care le-a purtat cu Chelsea Manning,…

- Ambasadorul britanic la Moscova, Laurie Bristow, este convocat sambata la Ministerul rus de Externe, pentru a doua oara in aceasta saptamana, relateaza AFP si Reuters, informeaza agerpres.ro. ''Ambasadorul britanic este convocat sambata la Ministerul de Externe'', au relatat agentiile ruse…

- Politia britanica a anuntat vineri deschiderea unei anchete privitoare la moartea omului de afaceri rus Nikolai Gluskov, al carui cadavru a fost gasit luni in apartamentul sau din Londra, transmit Reuters si AFP. ''O ancheta pentru crima a fost lansata in urma rezultatelor post…

- Gigantii internetului sunt o amenintare pentru cultura canadiana si este necesara reformarea politicilor culturale federale pentru a stabili un cadru in care societatile din sectorul internetului isi desfasoara activitatea, a anuntat miercuri Ministerul canadian al Culturii. "Guvernul canadian…

- Femeia gasita moarta intr-un container de gunoi in sectorul Buiucani al capitalei a fost strangulata cu un prosop. Suspectul a fost reținut. Potrivit poliției, totul s-ar fi intamplat in urma unei cerți, scrie IPN.

- Administratia Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca asteapta dovezi clare privind implicarea Rusiei in atacul neurotoxic din Marea Britanie inainte de a trece la masuri de retorsiune, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. Franta asteapta concluziile definitive ale anchetei inainte…

- Un chimist rus care a contribuit la crearea neurotoxinei folosite pentru a otravi un fost spion rus in sudul Angliei a spus ca doar Guvernul de la Moscova ar putea sa fie in spatele atacului, informeaza Reuters.

- Liderii Uniunii Europene vor discuta saptamana viitoare despre otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, aflat intr-o vizita oficiala in Finlanda, relateaza Reuters. 'Imi exprim solidaritatea deplina…

- Motivarea condamnarii conducerii Universitații Petre Andrei din Iași. Anul acesta, la inceputul lunii ianuarie, Curtea de Apel Iași care a dat o sentința de condamnare cu executare in penitenciar intr-un dosar de corupție academica. Este vorba despre conducerea Universitații Petre Andrei din Iași, iar…

- Decizie drastica venita de la Casa Alba! Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, dar a exceptat Canada si Mexic si a oferit posibilitatea excluderii altor aliati, transmit DPA si Reuters. Reacțiile urmare…

- Presedintele american Donald Trump ar putea acorda o amanare temporara a tarifelor suplimentare la importurile de otel si aluminiu pentru Canada si Mexic, a anuntat, miercuri, Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Persoanele ucise in atacul comis vineri la Universitatea Centrala din Michigan sunt parintii autorului atacului, afirma surse citate de Detroit Free Press. Autoritatile considera ca autorul atacului...

- Pozitia Londrei cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana lasa ca optiune un acord de comert liber intre cele doua parti, a declarat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, transmite Reuters. ''Marea Britanie isi inchide singura usile, una cate una, si singurul model…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump Paul Manafort a pledat miercuri nevinovat de acuzatii care i se aduc intr-un nou rechizitoriu in cadrul anchetei cu privire la amestecul rus in alegerile din 2016 si urmeaza sa fie judecat in septembrie, relateaza Reuters. Procurorul special Robert…

- Parchetul sud-coreean a cerut condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte a tarii, Park Geun-hye, intr-un caz de coruptie si abuz de putere care a condus la demiterea acesteia, transmit marti dpa, AFP si Reuters, preluand agentia Yonhap, scrie agerpres.ro. Park, in varsta de 66 de ani,…

- Doua canadience au recunoscut, in fața instanței, ca au incercat sa introduca cocaina in Sydney, Australia, in timp ce se aflau intr-o croaziera. Cele doua sunt acuzate ca au adus 95 de kilograme de cocaina pe teritoriul Australiei, in valoare de 17 milioane de dolari, scrie BBC News.

- Revocarea lui Kovesi. Cele 20 de capete de acuzare aduse procurorului sef al DNA Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a propus, joi, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport privind activitatea manageriala de la DNA care s-a bazat pe 20 de categorii si fapte. Printre…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a propus, joi, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport privind activitatea manageriala de la DNA care s-a bazat pe 20 de categorii si fapte. Printre acuzatii se afla: comportament excesiv de autoritar, discretionar al procurorului…

- Jocurile Olimpice de Iarna 2018. Ziga Jeglic, care a fost testat pozitiv fenoterol, nu a contestat decizia judecatorilor si a fost anuntat ca are la dispozitie 24 de ore pentru a parasi satul olimpic din Pyeongchang. Fenoterolul este o substanta ce poate fi folosita in tratamentul pentru astm, deoarece…

- "Ministrul afacerilor interne a solicitat procurorului sef DNA revocarea detasarii din functie a celor doi politisti care apar in inregistrarile care privesc activitatea DNA – Serviciul Teritorial Prahova. Este vorba de comisarul sef de politie Iordache Mihai si comisarul sef de politie Florea Gabriela",…

- Presedintele Emmanuel Macron a declarat marti ca "Franta va ataca" daca sunt folosite arme chimice impotriva civililor in conflictul sirian, insa sustine ca nu a vazut inca nicio dovada in acest sens, potrivit Reuters.

- Echipele Elvetiei si Canadei s-au calificat luni in finala probei de dublu mixt a concursului olimpic de curling, ce se desfasoara in cadrul Jocurilor Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang, relateaza Reuters. In semifinalele de luni, Elvetia a invins OAR (Sportivii olimpici din Rusia) cu 7-5, iar…

- Un polițist pe motocicleta, care facea parte din coloana oficiala a premierului Canadei, Justin Trudeau, a fost implicat vineri seara intr-un accident rutier, informeaza Antena 3. Motocicleta pe care se afla polițistul s-a izbit de o mașina in care se afla o șoferița, vina fiind a acesteia.…

- Cinci imigranti romani au fost capturati de autoritatile americane in timp ce incercau sa patrunda ilegal din Canada in Statele Unite, anunta procurori din SUA. Potrivit procurorilor din SUA, un barbat din Mexic si unul din Guatemala au incercat sa transporte ilegal cinci romani din Canada…

- Un tribunal scotian a respins marti un demers juridic de a cere Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sa se pronunte asupra posibilitatii ca Marea Britanie sa stopeze in mod unilateral procesul de iesire din Uniunea Europeana daca doreste acest lucru, informeaza Reuters. Cazul a fost inaintat…

- Un britanic gasit vinovat pentru atacul comis in iunie anul trecut in apropierea unei moschei din Londra, cand o camioneta a lovit un grup de credinciosi musulmani, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata, el fiind obligat sa execute minimum 43 de ani de inchisoare, anunta Reuters.

- Fostul presedinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, cunoscut ca Lula, a fost condamnat, miercuri, de catre Curtea de Apel din Porto Alegre, Brazilia, pentru coruptie, relateaza Reuters. Doi dintre cei trei judecatori au mentinut, astfel, condamnarea la inchisoare pentru mita, decisa de o instanta…

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat marti, la Forumul Economic de la Davos, ca intentioneaza sa semneze versiunea revizuita a Parteneriatului Trans-Pacific (TPP). Forma finala a textului a fost convenita in aceeasi zi, la Tokyo, de reprezentantii comerciali a 11 tari, transmite Reuters.…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a incheia programul „Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA) destinat copiilor adusi in Statele Unite ale Americii de parintii lor imigranti, cunoscuti drept „dreamers”, a fost blocata temporar, marti, de un judecator din San Francisco, scrie…

- Un caz care a pus pe jar deopotriva oamenii legii si opinia publica, mai ales ca este vorba despre o situatie in care au fost implicati doi copilasi, a generat o adevarata mobilizare prin intermediul presei si al Internetului. Se incearca sa se dea de urma unui barbat surprins de camerele de supraveghere…

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea din 2017, potrivit unei analize publicate joi de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar. Potrivit IIF, datoria sectorului privat non-financiar…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, joi, o atentionare pentru cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Canadei, dupa ce Ministerul Mediului local a emis alerte de temperaturi extreme pentru mai multe zone din Ontario (inclusiv Toronto), Quebec si Manitoba.

- Ministerul Mediului local din Canada a emis alerte de temperaturi extreme pentru mai multe zone din Ontario (inclusiv Toronto), Quebec și Manitoba. Pentru zilele de joi, 04 ianuarie 2018, și pana sambata, 06 ianuarie 2018, sunt prognozate temperaturi minime de ...