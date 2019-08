Canada se opune revenirii la formula G8 prin reprimirea Rusiei Canada se opune unei reveniri la formula G8 prin reprimirea Rusiei, atat timp cat Moscova nu va elibera teritoriile din estul Ucrainei pe care le-a anexat, a declarat joi sefa diplomatiei canadiene Chrystia Freeland, informeaza AFP si Reuters.



"Incalcarea dreptului international de catre Rusia prin invadarea Crimeii si anexarea Donbasului si sustinerea in continuare a razboiului (in aceasta regiune din estul Ucrainei) nu le lasa alta alegere, de aceea este exclusa" din grupul celor mai industrializate 8 tari, a declarat ministrul canadian al afacerilor externe in cadrul unei conferinte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana se opune invitarii necondiționate a Rusiei de a se alatura, din nou, statelor membre G7, a precizat un inalt oficial european citat de agentia Reuters, preluata de Hotnews. Precizarea vine dupa ce președintele american Donald Trump a avansat ideea ca Rusia sa fie reprimita in grupul…

- Uniunea Europeana se opune invitarii neconditionate a Rusiei sa participe din nou la discutiile liderilor din G7, a declarat joi agentiei Reuters un oficial european de rang inalt, ca reactie la o idee lansata de presedintele american Donald Trump. Liderii celor mai avansate sapte tari industrializate…

- Liderii celor mai avansate sapte tari industrializate din lume se vor reuni la sfarsitul saptamanii la Biarritz, in sudul Frantei.Formatul a fost G8 pana in 2014, cand Rusia a fost exclusa din cauza anexarii Crimeii, teritoriu ucrainean, si a sustinerii rebelilor pro-rusi din estul Ucrainei.Sub…

- Presedintele Vladimir Putin a acordat luni cetatenia rusa directorului producatorului de gaz Novatek, Mark Gietvai, o masura ce i-ar putea ajuta pe cetatenii americani sa ignore unele Novatek, Mark Gietvai, legate de sanctiunile impuse Moscovei, relateaza Reuters. Sanctiunile SUA impuse Rusiei in 2014…

- "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin in marja G20 de la Osaka. Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat in 2010, mentine…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a votat în noaptea de luni spre marti un text ce face posibila revenirea Rusiei în aceasta instanta, dupa cinci ani de criza institutionala în relatia cu Moscova, informeaza AFP, citata

- 'Rezultatele financiare ale exporturilor de productie tehnico-militara sunt in crestere de patru ani consecutiv, ajungand la 16 miliarde de dolari' in 2018, a declarat seful statului rus intr-o sesiune a Comisiei pe probleme de cooperare tehnico-militara, potrivit declaratiilor postate pe site-ul…

- In vizita la Bruxelles, in prima sa deplasare oficiala in strainatate, Zelenski a acuzat Moscova ca incearca sa accentueze tensiunile intr-un razboi soldat cu peste 13.000 de morti de la debutul sau in 2014 si a carui reglementare politica se afla intr-un punct mort. Potrivit armatei ucrainene, in…