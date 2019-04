Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile climatice au provocat o incalzire de aproape doua ori mai rapida in Canada in comparatie cu restul lumii, cel mai mare impact fiind inregistrat in nordul tarii, relateaza marti AFP care citeaza un raport guvernamental prezentat luni de mai multe media canadiene. Temperaturile…

- Acordul dintre Uniunea Europeana si Canada, CETA, a dus la eliminarea a 98% din taxele vamale pentru exportatorii si importatorii romani si la deschiderea pietei de servicii canadiene pentru companiile romanesti, potrivit ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea.…

- Ministrul roman pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat, Ștefan-Radu Oprea s-a intalnit astazi la București cu E.S. Kevin Hamilton, ambasadorul Canadei in Romania si E.S. Stephane Dion, ambasadorul Canadei in Germania, trimis special al prim ministrului canadian Justin Trudeau in Europa.…

- Pentru prima data, președinția Consiliului Europei convine cu Parlamentul European asupra primelor obiective introduse la nivel continental de reducere a emisiilor de CO2 ale camioanelor. Astfel, potrivit unui document la Consiliului Uniunii Europene, președinția romana a Consiliului a ajuns la un acord…

- Justin Trudeau, premierul Canadei, este implicat intr-un scandal de corupție. Fostul ministru al Justitiei din Canada, Jody Wilson-Raybould, a declarat ca oficiali importanti, apropiati ai premierului, au pus presiune pe ea pentru a renunta la a investiga o companie de inginerie acuzata de mita.

- Cascada Niagara a inghețat din cauza vortexului polar, iar imaginile sunt de-a dreptul spectaculoase. Temperaturile au coborat cu mult sub cele obișnuite in aceasta perioada a anului, afectand estul și parțial partea de mijloc a coastei americane și Canada. Efectele vortexului vor disparea in acest…

- Milioane de locuitori din nordul Statelor Unite, confruntati cu un val de frig istoric, vor avea de infruntat miercuri temperaturi resimtite de pana la -50 grade Celsius, care vor duce la inchiderea scolilor, suspendarea serviciilor postale si intreruperea traficului aerian, informeaza AFP. …

- Femeia de 18 ani din Arabia Saudita, care a parasit țara de teama ca familia sa o va ucide, a primit azil in Canada, a anunțat vineri premierul Canadei, Justin Trudeau, in timp ce oficialii din Thailanda au confirmat ca aceasta se indreapta catre Toronto, relateaza Reuters.