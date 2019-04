Canada se încălzeşte de două ori mai rapid decât restul lumii Schimbarile climatice au provocat o incalzire de aproape doua ori mai rapida in Canada in comparatie cu restul lumii, cel mai mare impact fiind inregistrat in nordul tarii, relateaza marti AFP care citeaza un raport guvernamental prezentat luni de mai multe media canadiene.



Temperaturile medii anuale din Canada au crescut cu 1,7 grade incepand din 1948, aproape dublu comparativ cu tendinta medie de crestere la nivel mondial, de 0,8 grade, iar clima ''va continua sa se incalzeasca in viitor, ca urmare a influentei umane'', potrivit unui raport comandat de Ministerul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

