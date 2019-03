Remanierea survine dupa demisia lui Jody Wilson Raybould, fost ministru al justitiei, care a declarat ca a fost supusa unor presiuni din partea executivului pentru a interveni intr-o procedura judiciara in care SNC-Lavalin este acuzata ca ar fi mituit oficiali libieni. Fosta titulara a portofoliului justitiei a vorbit miercuri pentru prima data public despre aceasta afacere, care a iesit la suprafata pe 7 februarie, odata cu dezvaluirile aparute in cotidianul Globe and Mail. ''Intre septembrie si decembrie 2018 am fost supusa unor presiuni constante din partea mai multor persoane din cadrul…