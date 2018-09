Canada: Prima reuniune a femeilor miniştri de externe Femeile sunt "veriga esentiala pentru gasirea de solutii la provocarile politice, economice si sociale cu care se confrunta societatile noastre", a declarat vineri Chrystia Freeland, sefa diplomatiei canadiene in deschiderea unei reuniuni fara precedent a aproximativ 20 de femei ministri de externe, transmite AFP. La reuniune, prima din istorie, participa pana sambata la Montreal aproximativ 20 din cele circa 30 de femei care conduc in prezent diplomatia tarii lor in lume. Discutiile, cu usile inchise, se vor concentra asupra a patru teme: "consolidarea autonomiei, participarii politice si leadershipului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Ministrul canadian de Externe, Chrystia Freeland, se va intalni marți in Washington cu reprezentantul Statelor Unite pentru comerț, Robert Lightzhizer, pentru a discuta despre noile prevederi ale Acordului Nord-American de Comerț Liber (NAFTA), relateaza Reuters.

- Discutiile comerciale intre Statele Unite si Canada au inceput marti la Washington pentru negocierea unei versiuni reformate a Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA), dupa semnarea cu o zi inainte a unei intelegeri bilaterale intre SUA si Mexic, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Suntem…

- Chrystia Freeland, ministrul de Externe al Canadei, a declarat ca a avut marti "o conversatie constructiva, foarte buna" cu Robert Lighthizer, reprezentantul SUA pentru Afaceri comerciale, in legatura cu revizuirea Acordului nord-american de liber schimb (NAFTA), informeaza agentia The Associated Press.

- Compania aeriana de stat saudita și-a suspendat zborurile catre Toronto, in contextul disputei intre Arabia Saudita și Canada, in privința arestarii unor activiști pentru drepturile omului. Arabia Saudita a anunțat ca l-a expulzat pe ambasadorul Canadei la Riad și a suspendat toate legaturile comerciale…

- Ambasadorul Canadei la Riad, expulzat si toate legaturile comerciale cu Ottawa, suspendate. Sunt masurile anuntate de Arabia Saudita ca replica la afirmatia ministrului canadian de Externe, Chrystia Freeland, care s-a declarat "foarte alarmata" de arestarea de catre autoritatile saudite a unei surori…

- Peste 400 de Casti Albe – salvatori voluntari in zone rebele din Siria – si membri ai familiilor lor au fost evacuati in cursul noptii de catre Israel catre Iordania, aparent prinsi in capcana in fata ofensivei regimului in sudul Siriei, relateaza AFP. Persoanele evacuate – 422 potrivit unui nou bilant…