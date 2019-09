Imaginea lui Trudeau cu machiaj intunecat pe fata este o provocare majora pentru un lider care evoca frecvent in discursul sau necesitatea de a combate discriminarea rasiala si care are trei ministri de origine indiana in cabinet, noteaza Reuters.



"Ar fi trebuit sa ma gandesc mai bine, dar nu am facut acest lucru, am aparut cum am aparut si acum regret profund", a declarat presei Trudeau, acum in varsta de 47 de ani, in timpul unei deplasari electorale cu avionul in Halifax.



Revista Time, care a publicat fotografia cu pricina, a precizat ca aceasta i-a fost pusa la dispozitie…