Canada: Premierul Trudeau, în ofensivă la prima dezbatere înaintea alegerilor legislative Temele abordate in aceasta prima dezbatere, desfasurata integral in franceza la postul TV privat francofon TVA din Montreal, au fost, pe langa economie, laicitatea, homosexualitatea, avortul, 'dreptul de a muri cu demnitate', depenalizarea drogurilor si mediul, iar Trudeau, parand foarte sigur el, a alternat adresarea familiara cu formule de politete si si-a intrerupt frecvent adversarul. 'Personal, tu, Andrew Scheer, credeti ca o femeie ar trebui sa aiba optiunea' de a face avort, a intrebat intre altele liberalul Trudeau (47 de ani). 'Personal, doresc sa ma asigur ca un guvern conservator… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

