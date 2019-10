Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministru canadian, Justin Trudeau, a aparut in weekend purtand o vesta antiglonț la un eveniment politic, iar autoritațile au confirmat ca a fost vorba de o amenințare de securitate, scrie BBC News. Surse din poliția canadiana au declarat presei din Canada ca a existat o amenințare de securitate,…

- "Am facut multe in ceea ce priveste controlul armelor de foc in timpul mandatului nostru, insa recunoastem ca exista mai multe alte masuri de pus in aplicare si noi o vom face" daca liberalii vor fi realesi in alegerile legislative, a dat asigurari Justin Trudeau in timpul unei deplasari de campanie…

- Prima castigatoare din Canada a unui grand slam, Bianca Andreescu, a fost sarbatorita, duminica, in orasul ei natal, Mississauga, in prezenta catorva mii de fani, care au fluturat steaguri ale Canadei, dar si ale Romaniei. La eveniment au fost prezenti si premierul Justin Trudeau, ministri, autoritati…

- Politia federala canadiana a anuntat vineri arestarea unuia dintre membrii sai, un responsabil cu rang inalt din serviciile de informatii acuzat ca a sustras documente sensibile in favoarea unui stat strain, potrivit presei canadiene, relateaza AFP. Cameron Ortis se confrunta cu cinci capete…