Premierul Justin Trudeau a avertizat vineri asupra riscului ingerintei Rusiei in alegerile legislative prevazute sa se desfasoare in luna octombrie in Canada, relateaza AFP.



"In cursul ultimilor ani am asistat la o crestere a amestecului sau a implicarii actorilor straini in procesele democratice. Am vazut foarte bine ca tari precum Rusia au fost la originea a numeroase campanii si (mesaje pe) retelele sociale care au atras atentia", a declarat premierul canadian intr-o declaratie de presa la Toronto.



"Alegerile care vor avea loc peste sase luni vor fi decise de canadieni",…