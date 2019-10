Canada: Poliţia canadiană a pus ilegal la dispoziţia SUA datele de pe mobilul directoarei de la Huawei, acuză avocaţii ei Avocatii lui Meng Wanzhou vor sa demonstreze ca drepturile clientei lor au fost incalcate si incearca sa faca presiuni asupra canadiene pentru a evita extradarea ei in SUA in legatura cu acest caz, care a provocat o grava criza diplomatica intre Ottawa si Beijing. Autoritatile canadiene au dus o 'ancheta penala clandestina' impotriva dnei Meng, in folosul FBI, au sustinut joi avocatii fostei directoare de la Huawei. Washington o acuza pe Meng Wanzhou ca a ajutat Iranul sa incalce sanctiunile impuse de SUA impotriva programului sau nuclear si ca a mintit bancile americane, acuzatii respinse… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

