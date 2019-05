Canada: Peste 300 de pisici, salvate dintr-un apartament din North York

Stiri pe aceeasi tema

- Montagne russe-ul „Yukon Striker” a fost inaugurat vinerea aceasta și are aproximativ 75 de metri înalțime. Acesta se afla în Canada, în parcul de distracții Wonderland, la nord de Toronto, relateaza CNNReprezentanții parcului au furnizat urmatoarele statistici:…

- Duminica, 5 mai, in cadrul evenimentului "VETERUN", Echipa Invictus Romania va da startul antrenamentelor pentru participarea la cea de a cincea editie a Jocurilor Invictus "Invictus Games Haga 2020".Cu acest prilej va fi prezentat lotul largit al echipei si se va organiza un stand cu materialele folosite…

- Descoperire socanta intr-un apartament din sectorul 6 al Capitalei. 41 de pisici erau tinute in intuneric in bucatarie, inghesuite pe numai 8 metri patrati. Felinele au fost salvate de Politia animalelor, iar proprietarii au fost sanctionati cu avertisment.

- Un agent de rampa a fost filmat in timp ce dansa pe pista, inainte de decolarea unui avion cu destinația San Antonio, Texas, pe Aeroportul Internațional Orlando din Florida. Angajata și-a aratat mișcarile de dans in fața pasagerilor imbarcați. Momentul a fost filmat și a fost postat pe Twitter, acolo…

- Bianca Andreescu, 18 ani, locul 24 WTA, devine rapid una din cele mai apreciate sportive din Canada, are tot mai mulți fani și este tot mai mult in centrul atenției. Bianca Andreescu a fost invitata de onoare vineri noapte la meciul de fotbal dintre Toronto FC și New York City, echipa lui Alex Mitrița,…

- La 15 ani, Emma Neagu, originara din Toronto, Canada, are o poveste de viața impresionanta. Dedicata gimnasticii de la varsta de trei ani și jumatate, aceasta a reușit sa faca performanța in acest domeniu și continua sa faca, in ciuda piciorului amputat. "Am fost diagnosticata cu cancer osos și a fost…

- Guvernul Canadei a informat Ambasada Republicii Moldova ca legislatia aceste țari nu poate aproba deschiderea sectiilor de votare pe teritoriul Canadei” pentru scrutinul din anul 2019, în afara misiunilor diplomatice. Prin urmare, la alegerile din 24 februarie 2019, moldovenii…

- Guvernul Canadei a informat Ministerul de Externe de la Chisinau ca legislatia canadiana nu permite deschiderea sectiilor de vot a statelor terte, in afara misiunilor diplomatice, pentru scrutinul electoral din 24 februarie 2019.