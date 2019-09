Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200.000 de persoane de pe coasta atlantica a Canadei nu aveau luni electricitate dupa trecerea sambata a uraganului Dorian, care saptamana trecuta a provocat zeci de morti si numeroase pagube materiale in Bahamas, relateaza.

- Dupa ce a devastat, in urma cu o saptamana Bahamasul, uraganul Dorian a facut ravagii si pe coasta Canadei. Furtuna a lovit cu puterea unui uragan de categoria a II-a, cu rafale de vant de 150 km/h....

- Trecerea uraganului Dorian a lasat in urma 43 de morti in Bahamas. Este cel mai recent bilanț, dar numarul victimelor ar putea fi mult mai mare, se tem autoritațile. Zeci de oameni sunt dați disparuți.

- Cel puțin 20 de persoane au murit in urma trecerii uraganului Dorian prin arhipelagul Bahamas, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Teodorovici declara! ‘Cred ca este o dovada de iresponsabilitate’ Furtuna a lovit arhipelagul Bahamas cu forța unui uragan de categoria 5, insa ulterior intensitatea…

- Bilant in crestere in Bahamas, dupa trecerea uraganului Dorian. Cel putin 20 de oameni au murit iar pagubele provocate sunt catastrofale. Premierul din regiune a cerut ajutor comunitatii internationale.

- Cantareata nascuta in Barbados, Rihanna, a anuntat miercuri pe retelele de socializare ca va trimite ajutoare prin intermediul fundatiei sale, Clara Lionel, victimelor uraganului Dorian care a devastat insulele Bahamas la sfarsitul saptamanii

- Imagini apocaliptice dupa ce uraganul Dorian a traversat arhipelagul Bahamas. Peste 60% dintre case au fost distruse, iar șapte oameni au murit a anunțat premierul Hubert Minnis, dupa un tur aerian desupra regiunii Abaco. ​„Totul e devastat. Apocaliptic”, a comentat și Lia Head-Rigby…

- Zeci de oameni au ajuns la spital in urma unei scurgeri de gaz intr-un hotel din centrul Canadei, au anuntat autoritatile locale citate miercuri de dpa si Reuters, titreaza Agerpres. In total, 46 de persoane au prezentat simptome de intoxicatie cu monoxid de carbon, iar 15 dintre ele se afla in stare…