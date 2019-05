In Canada s-a inregistrat o crestere substantiala a numarului de persoane care au incercat pentru prima oara canabis in 2019, dupa ce aceasta tara a devenit a doua din lume care a legalizat cultivarea, vanzarea si consumul de canabis la sfarsitul anului 2018, transmite sambata DPA. Conform unui studiu realizat de Statistics Canada in primele trei luni ale anului in curs, 646.000 de persoane au declarat ca au consumat canabis pentru prima oara - un numar aproape dublu fata de cel inregistrat in aceeasi perioada din 2018. Studiul arata ca 18% dintre adolescentii canadienii de peste 15 ani au sustinut…