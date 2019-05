Canada, nemulțumită de migrația de la granița Mexic-SUA In caz de victorie in alegerile legislative de la sfarsitul lui octombrie in fata Partidului Liberal al lui Trudeau, Scheer a promis ca va revizui acordul americano-canadian asupra "tarilor terte sigure", in vigoare de la sfarsitul lui 2004 si care stipuleaza ca o persoana care cere azil trebuie sa-si depuna cererea in prima tara in care intra, fie Canada fie SUA.



"Ne straduim sa punem capat traversarilor ilegale de frontiera la punctele de intrare neoficiale cum este drumul Roxham, inlaturand lacuna din acordul asupra tarilor terte sigure care le permite unor persoane sa le insele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

