Canada: Medicii vor putea prescrie pacienţilor o vizită la muzeu O vizita la muzeu in completarea tratamentelor conventionale? Medicii din Canada vor putea prescrie, incepand de de joia viitoare, astfel de remedii alternative in cadrul unui proiect-pilot unic in lume, potrivit initiatorilor sai, relateaza vineri AFP. Rezultat al unui parteneriat intre asociatia Medicilor francofoni din Canada (MFdC) si Muzeul de arte frumoase din Montreal (MBAM), proiectul va permite pacientilor care sufera de diverse afectiuni fizice sau mentale, precum si apropiatilor acestora, sa beneficieze de vizite gratuite la muzeu si sa se bucure de binefacerile artei asupra sanatatii.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

