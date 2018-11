Canada măreşte numărul expulzărilor de imigranţi Aceasta reprezinta o crestere cu 25 pana la 35% a expulzarilor din Canada in raport cu anul precedent, potrivit unui document recent al unui inalt responsabil al Agentiei serviciilor transfrontaliere din Canada (ASFC), obtinut de Radio-Canada, potrivit Agerpres.



In acest document confidential, Brad Wozny, director al diviziei de operatiuni si informatii al ASFC, explica ca a "participat la mai multe discutii, atat la nivel regional cat si national, privind decizia guvernului Canadei de a spori substantial eforturile de repatriere". El precizeaza in document noile tinte fixate de guvernul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca ''nu este multumit'' de explicatiile autoritatilor de la Riad in legatura cu moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza AFP."Nu sunt multumit de ceea ce am auzit", a declarat Trump…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca ''nu este multumit'' de explicatiile autoritatilor de la Riad in legatura cu moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza AFP. "Nu sunt multumit de ceea ce am auzit", a declarat…

- Presedintele american Donald Trump a reiterat luni faptul ca nu a ajuns la nicio intelegere cu Ankara pentru ridicarea sanctiunilor americane in schimbul eliberarii pastorului Andrew Brunson, care s-a aflat in detentie timp de doi ani in Turcia si s-a intors la sfarsitul saptamanii trecute in Statele…

- Justin Trudeau, premierul Canadei, a declarat ca este "foarte probabil" ca oficiali canadieni și americani sa aiba discuții informale pe tema renegocierii Acordului Nord-American de Comerț Liber (NAFTA) cu ocazia Adunarii General a ONU, care are loc saptamana aceasta la New York, scrie Mediafax.Președintele…

- Administratia presedintelui Donald Trump a prezentat, marti, o propunere care lasa statelor din componenta SUA decizia privind limitarea emisiilor de dioxid de carbon si inlocuieste legislatia privind mediul promovata de fostul presedinte Barack Obama,. Obiectivul noilor norme sustinute de…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a criticat vineri din nou Turcia, el afirmand ca aceasta tara a 'actionat foarte, foarte rau' si risca noi masuri punitive din partea Washingtonului, reactie survenita la scurt timp dupa ce un tribunal turc a respins un nou apel pentru eliberarea pastorului…

- Circa 279 de produse sunt vizate, a precizat ministerul, intr-un comunicat, afirmand ca raspunde astfel "practicilor comerciale neloiale ale Chinei, precum transferurile fortate de tehnologie si de drepturi de proprietate intelectuala".Administratia Trump acuza Beijingul ca "priveaza companiile…

- SUA vor aplica de la 23 august taxe vamale de 25% pe un total de 50 de miliarde de produse chinezesti, in valoare de 16 mld. dolari, a anuntat marti reprezentantul american pentru comert, relateaza AFP. Washingtonul aplică deja taxe vamale în acest cuantum de la 6 iulie pe importuri din China…