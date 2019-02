Canada. Manifestaţie a ''vestelor galbene'' în faţa parlamentului Circa o suta de camioane si camionete erau parcate de dimineata pe colina parlamentara, unde se afla parlamentul, dar si biroul lui Trudeau, si claxonau puternic, potrivit jurnalistilor la fata locului. Convoiul a plecat de joia trecuta din provincia petroliera Alberta (vest) si a parcurs circa 3.500 de kilometri pentru a ajunge in capitala canadiana. Care sunt cerințele protestatarilor Care sunt cerințele protestatarilor Manifestantii cer construirea mai multor oleoducte pentru decongestionarea conductelor canadiene si relansarea astfel a pretului petrolului. Ei cer de asemenea anularea taxei pe carbon pe care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

