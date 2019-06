Partidul Liberal al premierului canadian Justin Trudeau, dupa ce a fost surclasat mai multe luni, inregistreaza un usor avans asupra adversarului sau principal, Partidul Conservator, potrivit unui sondaj dat publicitatii sambata, cu cinci luni inainte de alegerile legislative, transmite AFP. Potrivit studiului Abacus Data realizat pe un esantion de 1.500 de canadieni, Partidul Liberal beneficiaza in prezent de 33% din intentiile de vot, cu doua puncte in plus fata de aprilie. Conservatorii condusi de Andrew Scheer au pierdut un punct, la 32% din intentiile de vot. Cota de popularitate a prim-ministrului…