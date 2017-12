Canada l-a expulzat pe ambasadorul venezuelean Canada a anuntat luni ca ambasadorul venezuelean nu mai este "binevenit" si l-a declarat "persona non grata" pe insarcinatul cu afaceri, ca represalii la expulzarea, in urma cu doua zile, a insarcinatului cu afaceri canadian de catre Venezuela, relateaza AFP, citata de Agerpres. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Canada a anuntat luni ca ambasadorul venezuelean nu mai este "binevenit" si l-a declarat "persona non grata" pe insarcinatul cu afaceri, ca represalii la expulzarea, in urma cu doua zile, a insarcinatului cu afaceri canadian de catre Venezuela, relateaza AFP. Ambasadorul Venezuelei fusese…

- 36 de opozanti ai presedintelui Nicolas Maduro, care erau incarcerati in inchisori din Venezuela, au fost eliberati, sambata seara si duminica, relateaza presa internationala, potrivit News.ro. "36 de detinuti politici au fost eliberati ieri si azi", a anuntat pe Twitter Alfredo Romero, directorul organizatiei…

- Autoritatile din Venezuela au anuntat ca doi diplomati din Canada si Brazilia au fost declarati persona non grata, pe fondul criticilor internationale la adresa Administratiei presedintelui Nicolas Maduro, informeaza site-ul postului France 24.

- Venezuela i-a declarat "persona non grata" pe ambasadorul Braziliei, Ruy Pereira, si pe insarcinatul cu afaceri al Canadei, Craib Kowalik, a anuntat sambata presedinta Adunarii Nationale Constituante (ANC) de la Caracas, Delcy Rodriguez, transmite AFP.In cadrul "competentelor Adunarii Constituante,…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, l-a acuzat pe ambasadorul Canadei la București ca se implica in politica interna a Romaniei și ca dezinformeaza. Asta dupa ce Kevin Hamilton a declarat ca țara sa, asemenea altor parteneri ai Romaniei, este la fel de ingrijorata precum protestatarii de…

- Ministrul Ilan Laufer ii raspunde ambasadorului Canadei in Romania, Kevin Hamilton, dupa ce acesta si-a exprimat ingrijorarea privind reforma in Justitie si pachetul de legi care se dezbate in Parlament. Ministrul pentru Mediul de Afaceri a scris pe pagina personala de Facebook ca "sunt si…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, considera ca ambasadorul Canadei in Romania, Kevin Hamilton, și-a depașit atribuțiile, "a dezinformat" și a instigat la "o ruptura in societatea romaneasca" atunci cand a afirmat ca este ingrijorat de pachetul legilor justiției…

- Ambasadorul canadian la Bucuresti Kevin Hamilton s-a intalnit marti, la Primaria Iasi, cu edilul Mihai Chirica, el declarand ulterior jurnalistilor ca faptul ca oamenii ies in strada si protesteaza pasnic arata ca Romania are o democratie puternica. „Canada, ca si multi parteneri internationali, este…

- Ministrul pentru Mediu de Afaceri, Ilan Laufer, a precizat intr-o postare pe Facebook ca ambasadorul Canadei și-a depașit atribuțiile atunci cand a declarat ca este ingrijorat de modificarea legilor justiției. Ministrul pentru Mediu de Afaceri, Ilan Laufer, a postat pe pagina sa de socializare un mesaj…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, ii da o replica dura ambasadorului Canadei in Romania, Kevin Hamilton, dupa ce oficialul a spus ca se arata ingrijorat de modificarile aduse Legilor Justiției de la noi și ii ințelege pe protestatari.”Excelenta Voastra,…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, l-a criticat in termeni duri pe ambasadorul Canadei la Bucruesti, care s-a aratat „ingrijorat“ de modificarile operate de majoritatea PSD-ALDE la legile Justitiei. Diplomatul canadian a mai spus ca intelege ingrijorarile oamenilor care ies in strada sa…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, îi da o replica dura ambasadorului Canadei în România, Kevin Hamilton, dupa ce oficialul a spus ca țara sa, alaturi de alți parteneri internaționali, se arata îngrijorați de modificarile aduse Legilor…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer l-a criticat in termeni duri pe ambasadorul Canadei la Bucruesti, care s-a aratat „ingrijorat“ de modificarile operate de majoritatea PSD-ALDE la legile Justitiei. Diplomatul canadian a mai spus ca intelege ingrijorarile oamenilor care ies in strada sa…

- Slabirea legislatiei care permite un sistem judiciar independent si o lupta puternica impotriva coruptiei submineaza si rezistenta nationala si poate expune Romania la amenintari venite de peste hotare, inclusiv la cele din partea Rusiei, intrucat "coruptia este o scena pe care actorii ostili o pot…

- Comunicatul nu ar trebui sa surprinda pe nimeni la Bucuresti, spune ambasadorul american Hans Klemm, dupa ce Departamentul de Stat al SUA și-a exprimat ingrijorarea fata de faptul ca Parlamentul Romaniei ia in calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta…

- Liberalizarea regimului de vize pentru cetatenii romani, cooperarea parlamentara intre Romania si Canada, ratificarea Acordului economic si comercial cuprinzator (CETA) dintre UE si Canada si a Acordului de parteneriat strategic intre UE si Canada (SPA) au constituit temele abordate joi de presedintele…

