- Administratia Trump si industria americana a apararii incearca sa salveze cele cateva acorduri concrete dintr-un mult laudat pachet de 110 de miliarde de dolari in domeniul armamentului convenit cu Arabia Saudita, pe fondul ingrijorarilor in crestere legate de rolul conducerii regatului in moartea unui…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a anuntat marti ca o conferinta de afaceri organizata de regat a atras angajamente de investitii in valoare de 50 de miliarde de dolari, un succes in opinia sa, in pofida unui boicot international provocat de asasinarea jurnalistului Jamal…

- Arabia Saudita a acceptat sa acorde Pakistanului un sprijin financiar in valuta de trei miliarde de dolari, pe termen de un an, si un imprumut de trei miliarde sub forma unor amanari al platilor pentru importurile de titei, a anuntat marti guvernul de la Islamabad. Potrivit Reuters, totalul de sase…

- Canada ar putea anula un important contract de vanzare de arme catre Arabia Saudita dupa uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, a afirmat duminica premierul canadian Justin Trudeau, citat de AFP preluata de Agerpres. Trudeau, care a intervenit intr-o emisiune difuzata duminica seara, dar inregistrata…

- Decizia Canadei de a legaliza marijuana, incepand de miercuri, dupa deschiderea magazinelor de pe Coasta Atlanticului, ofera tarii un start bun in dezvoltarea noii piete, pe care unii analisti o estimeaza la 150 de miliarde de dolari.

- Firmele din Turcia au afaceri de 7 miliarde de dolari in Romania, iar autoritațile turce vor ca cifra sa creasca la 10 miliarde de dolari. Este una dintre concluziile intalnirii dintre Recep Erdogan și Viorica Dancila.