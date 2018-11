Stiri pe aceeasi tema

- Franța a anunțat joi ca a impus sancțiuni, inclusiv interdicții de calatorie, impotriva a 18 cetațeni saudiți despre care se crede ca ar avea legatura cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, informeaza agenția de știri Reuters.

- Franta a anuntat joi ca a impus sanctiuni, inclusiv interdictii de calatorie, impotriva a 18 cetateni sauditi despre care se crede ca ar avea legatura cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Franta a impus sanctiuni impotriva a 18 cetateni sauditi suspectati de implicare in uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi pe 2 octombrie in consulatul tarii sale din Istanbul, a declarat joi Ministerul de Externe francez, relateaza AFP si Reuters. "Aceste masuri, decise de Ministerul…

- Germania a decis sa impuna sanctiuni, inclusiv interzicerea accesului in spatiul Schengen, pentru 18 cetateni sauditi suspectati ca ar fi implicati in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi si a cerut din nou Riadului sa faca lumina completa in acest caz, informeaza EFE, AFP si Reuters, potrivit…

- Statele Unite au impus joi sancțiuni economice pentru 17 oficiali ai Arabiei Saudite pentru implicarea in uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, in timp ce procurorul public din Arabia Saudita a cerut pedeapsa cu moartea pentru cinci suspecți de crima, potrivit Mediafax care citeaza Reuters.

- Statele Unite au impus joi sanctiuni economice pentru 17 oficiali ai Arabiei Saudite pentru implicarea in uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, in timp ce procurorul public din Arabia Saudita a cerut pedeapsa cu moartea pentru cinci suspecti de crima, relateaza Reuters.

- Turcia a respins luni acuzatia Frantei potrivit careia presedintele Recep Tayyip Erdogan "face un joc politic" in legatura cu uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, considerand ca Parisul se pare ca incearca sa acopere crima, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Ministrul francez de…

- Procuratura din Istanbul a pregatit o cere de extradare din Arabia Saudita pentru 18 suspecti in cazul uciderii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, a comunicat Ministerul de Justitie din Turcia, informeaza agentia Reuters.