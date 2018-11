Canada a anuntat joi sanctiuni impotriva a 17 sauditi "suspectati ca ar fi responsabili sau complici in asasinarea" jurnalistului Jamal Khashoggi, ucis pe 2 octombrie in consulatul saudit din Istanbul, relateaza AFP.



"Aceste sanctiuni au ca efect inghetarea activelor in Canada ale acestor persoane", precum si interzicerea "accesului acestora pe teritoriul Canadei", a declarat ministrul canadian de externe, Chrystia Freeland.



Sefa diplomatiei canadiene a facut acest anunt la Buenos Aires, unde il insoteste pe premierul Justin Trudeau, acesta urmand sa participe la summit-ul…