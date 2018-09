Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de manifestanti s-au strans joi in fata ambasadei Myanmarului la Londra pentru a-si exprima sprijinul pentru jurnalistii agentiei de presa Reuters incarcerati in tara asiatica in urma anchetei lor asupra masacrului comis impotriva comunitatii Rohingya, transmite AFP. Manifestatia a fost…

- Un fost comentator politic apropiat juntei din Myanmar a fost condamnat la 7 ani de inchisoare pentru ca a criticat-o pe Facebook pe Aung San Sun Kyi, o laureata a Premiului Nobel pentru Pace deja izolata pe scena internationala de la criza genocidului asupra minoritatii Rohingya, informeaza AFP.

- Aung San Suu Kyi, liderul birmanez, apara decizia curtii de justitie din Myanmar de a-i condamna la inchisoare pe jurnalistii Reuters, acuzati ca au obtinut documente secrete de stat cu intentia de a afecta securitatea nationala.Ea a declarat joi ca autoritatile ar fi putut actiona „mai bine”…

- Curtea Penala Internationala (CPI) a anuntat joi ca are jurisdictia pentru anchetarea migratiei in masa a sute de mii de rohingya din Myanmar in Bangladesh si pentru judecarea celor acuzati de infractiuni in legatura cu aceasta, informeaza DPA. Circa 700.000 de minoritari rohingya, cei…

- Un judecator din Myanmar a condamnat luni doi jurnalisti ai agentiei Reuters la sapte ani de inchisoare fiecare pentru obtinere de documente de stat secrete, informeaza dpa. Wa Lone (32 de ani) si Kyaw Soe Oo (28 de ani) au fost retinuti in Yangon in luna decembrie pentru incalcarea legii…

- O instanța din Myanmar a condamnat doi jurnaliști Reuters la șapte ani de inchisoare pentru incalcarea unei legi cu privire la secrete de stat in timpul investigarii violențelor impotriva etnicilor musulmani Rohingya, informeaza Reuters și BBC. Wa Lone, in varsta de 32 de ani, și Kyaw Soe Oo de 28 de…

- Actrita australiana Cate Blanchett, ambasador al bunavointei pentru Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), a cerut marti Consiliului de Securitate al ONU sa depuna eforturi mai mari pentru a ii ajuta pe refugiatii Rohingya din Bangladesh si sa creeze conditii propice pentru…

