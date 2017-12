Canada expulzează ambasadorul şi însărcinatul cu afaceri ai Venezuelei Canada a anuntat luni ca ambasadorul venezuelean nu mai este "binevenit" si l-a declarat "persona non grata" pe insarcinatul cu afaceri, ca represalii la expulzarea, in urma cu doua zile, a insarcinatului cu afaceri canadian de catre Venezuela, relateaza AFP.



Ambasadorul Venezuelei fusese retras anterior retras de Caracas pentru a denunta sanctiunile canadiene impotriva unor responsabili venezueleni implicati in cazuri de coruptie, precum si incalcarile considerate flagrante ale drepturilor omului in aceasta tara scufundata intr-o criza politica si economica.



