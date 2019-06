Stiri pe aceeasi tema

- Reprimarea sangeroasa a protestelor din Piata Tiananmen din 1989 a fost o decizie corecta, a afirmat ministrul chinez al Apararii. Este o declarație extrem de rara in China, unde opiniile despre evenimentele dramatice de acum 30 de ani sunt sever cenzurate.

- China a plasat in mod oficial in stare de arest doi canadieni, pe care-i retine din decembrie, in numele securitatii nationale, a anuntat joi un ziar canadian, intr-un caz care afecteaza relatiile diplomatice intre Beijing si Ottawa, relateaza AFP.

- Guvernul chinez a denuntat luni prezenta navelor de razboi americane in largul insulelor revendicate de catre Beijing in Marea Chinei de Sud, unde marina SUA desfasoara cu regularitate operatiuni de aparare a 'libertatii de navigatie', potrivit AFP preluata de Agerpres. 'China isi exprima indignarea…

- Canada cere sprijinul Statelor Unite pentru rezolvarea crizei cu China, care a inceput sa blocheze importurile de bunuri canadiene vitale pe fondul disputei legata de arestarea directorului financiar al grupului Huawei, Meng Wanzhou, transmite Reuters.

- Un tribunal chinez a condamnat la moarte, marti, al doilea cetatean canadian pentru trafic de droguri, in contextul tensiunilor diplomatice persistente dintre Ottawa si Beijing de la sfarsitul lui 2018, potrivit AFP.Cetateanul canadian, identificat in mandarina sub numele de "Fan Wei", facea…

- Un tribunal din China a condamnat la moarte un cetațean canadian pentru producere și trafic de metamfetamine, in timp ce tensiunile dintre Beijing și Ottawa sunt in creștere, dupa arestul directorului de la Huawei Technologies, scrie Reuters.

- Franta a invocat joi respectarea dreptului maritim, in urma unor proteste din partea Chinei fata de traversarea unui bastiment francez de razboi - Vendemiaire - a Stramtorii Taiwan, o manevra denuntat de Beijing drept o incalcare a apelor sale teritoriale, relateaza Reuters potrivit news.roIncidentul…

- O instanța din China a ordonat unui producator auto local sa nu mai vanda o versiune copy-paste a modelului Range Rover Evoque, o victorie legala extrem de rara pentru companiile straine care s-au blocat in conflicte de proprietate intelectuala cu firmele chinezești. Tribunalul…