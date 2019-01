Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si premierul canadian Justin Trudeau au convenit sa continue sa puna presiune pe autoritatile de la Beijing pentru eliberarea celor doi cetateni canadieni, care au fost retinuti dupa arestarea fiicei fondatorului Huawei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Secretarul american Mike Pompeo a declarat marți ca Statele Unite vor continua sa coopereze cu Israelul in ceea ce privește Siria și sa contracareze Iranul in Orientul Mijlociu, chiar daca președintele Donald Trump intenționeaza sa retraga trupele americane din Siria, relateaza Mediafax care citeaza…

- Presedintele american Donald Trump nu stia de cererea de extradare din Canada a directorului financiar al Huawei, Meng Wanzhou, inainte de intalnirea cu omologul sau chinez Xi Jinping din Argentina, a declarat un oficial de la Casa Alba, citat de Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca doreste sa se renunte rapid la Acordul de liber schimb nord-american (NAFTA), din 1994, dintre Statele Unite, Canada si Mexic, in favoarea noului tratat pe care tocmai l-a semnat cu aceste tari, cu riscul unei posibile confruntari cu Congresul…

- "Este un model de acord de liber schimb care va schimba peisajul comercial pentru totdeauna", a spus presedintele american, prezent alaturi de omologul mexican si premierul canadian la aceasta ceremonie desfasurata la Buenos Aires chiar inaintea deschiderii summitului G20, potrivit Agerpres."Odata…

- Dupa negocieri dure, Statele Unite, Mexic si Canada au semnat oficial un nou tratat de liber schimb, o victorie pentru Donald Trump care pulverizase un acord precedent aflat in vigoare de peste 20 de ani. "Este un model de acord de liber schimb care va schimba peisajul comercial pentru totdeauna",…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca Moscova dorește restabilirea dialogului cu Statele Unite privind Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat luna trecuta retragerea SUA din acest acord, relateaza Reuters, citata de Mediafax.

- Presedintele american Donald Trump a reiterat luni faptul ca nu a ajuns la nicio intelegere cu Ankara pentru ridicarea sanctiunilor americane in schimbul eliberarii pastorului Andrew Brunson, care s-a aflat in detentie timp de doi ani in Turcia si s-a intors la sfarsitul saptamanii trecute in Statele…