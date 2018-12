Stiri pe aceeasi tema

- Directorul financiar al Huawei Technologies Co Ltd din China a argumentat ca ar trebui sa fie eliberata pe cauțiune in așteptarea audierii de extradare din cauza hipertensiunii arteriale severe și a temerilor legate de sanatatea ei, in perioada in care a fost incarcerata in Canada, relateaza Reuters.

- Meng Wanzhou, fiica fondatorului companiei Huawei și directorul financiar al companiei, este acuzata de frauda in legatura cu incalcarea sancțiunilor impuse de Statele Unite impotriva Iranului, au transmis vineri reprezentanții unei Curți de Justiție din Vancouver, citați de BBC.Conform procurorilor,…

