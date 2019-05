Stiri pe aceeasi tema

- "Unele persoane nu s-au tinut de cuvant (...) Acest lucru nu inseamna ca nu o vor face in curand", a explicat Juan Guaido in legatura cu acest apel lansat la 30 aprilie in zori in apropiere de o baza militara la Caracas, tentativa de revolta esuand in cele din urma in cursul zilei. "Este evident…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a respins ca false afirmatiile facute joi de oficiali americani, potrivit carora Moscova l-ar fi indemnat pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro sa nu paraseasca...

- Nicolas Maduro, presedintele venezuelean, a transmis marti, printr-un mesaj publicat pe contul lui de Twitter, ca a avut discutii cu liderii militari care il sustin. Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat ca guvernul de la Washington il sustine „total” pe Juan Guaido si poporul venezuelean,…

- Grupul de la Lima, din care fac parte 13 tari latino-americane si Canada, a lansat luni un apel Natiunilor Unite "sa ia masuri" pentru a evita o escaladare a crizei din Venezuela si a garanta un ajutor umanitar migrantilor, relateaza AFP. Cei 14 membri ai acestei aliante, reuniti la Santiago…

- Un grup de venezueleni furioși au format baricade lânga palatul prezidențial din Caracas și în alte parți ale țarii duminica. Protestatarii spun ca panele constante de curent și lipsa apei potabile a transformat Venezuela într-un loc în care este imposibil sa traiești, informeaza…

- Ministrul venezuelean al Apararii, Vladimir Padrino López, a acuzat Statele Unite ale Americii ca au planuit cea mai mare și lunga pana de curent din istoria recenta a țarii, care a stârnit teama ca criza ar putea intra într-o noua faza, relateaza The Guardian. Într-un mesaj…

- Presedintele ales al Venezuelei, Nicolas Maduro, a pus joi pe seama „imperialismului american” o pana de curent care a afectat mare parte din teritoriul tarii sale, transmite Agerpres. Secretarul de stat american Mike Pompeo a raspuns tot prin intermediul retelelor de socializare: „Pana de curent…

- Administrația de la Ottawa a cerut țarilor partenere sa extinda sancțiunile impuse aliaților președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, pentru a determina retragerea acestuia de la putere, a declarat luni Chrystia Freeland, ministrul canadian de Externe, citat de Reuters, informeaza Mediafax. „Am…