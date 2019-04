Canada, criza opiaceelor: Mai mult de 10.000 de persoane au decedat din anul 2016 din cauza drogurilor Mai mult de 10.000 de persoane au murit în Canada din cauza supradozei de droguri de la izbucnirea &"crizei de opiacee&" de la începutul anului 2016 și pâna în septembrie 2018, cifre "catastrofale" care au alarmat miercuri autoritațile din țara, potrivit AFP.



Pe perioada ianuarie-septembrie 2018, &"3.286 canadieni au murit ca urmare a unor supradoze“, iar 93% dintre aceste decese au fost neintenționate, potrivit datelor de la Agentia de Sanatate Publica din Canada.



Opiaceele sunt consumate sub forma de medicamente sintetice sau medicamente…

Sursa articol: hotnews.ro

