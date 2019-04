Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau ramâne în atenția presei dupa ce scandalul de corupție în care este implicat i-a scazut acestuia semnificativ șansele de a fi reales. Guvernul lui Trudeau a prezentat bugetul preelectoral care ignora o serie de alegatori-cheie. Bugetul pare…

- Bianca Andreescu a caștigat finala de la Indian Wells. Canadianca ce are origini romanești a trecut de Angelique Kerber, in trei seturi, și a intrat in top 30 WTA. Aceasta a fost felicitata de nume grele atat de sport, cat și din politica din Canada. Premierul Canadei, Justin Trudeau: „De la un wild…

- Premierul canadian Justin Trudeau si-a remaniat vineri guvernul, pe fondul controversei legate de SNC-Lavalin, o societate canadiana implicata intr-un scandal de coruptie in Libia, relateaza sambata dpa, EFE si Xinhua preluat de agerpres.Citește și: Calin Nistor, ANUNȚ BOMBA - Mai multe RECHIZITORII…

- Fostul ministru al justitiei din guvernul condus de premierul canadian Justin Trudeau, Jody Wilson-Raybould, a declarat miercuri ca a fost supusa unor presiuni din partea executivului pentru a interveni intr-o procedura judiciara in care compania SNC-Lavalin este acuzata ca ar fi mituit oficiali…

- „La solicitarea ONU și in baza hotararii CSAT din decembrie 2018, Romania va participa cu un detașament de elicoptere militare la misiunea multidimensionala integrata ONU de stabilizare din Republica Mali incepand cu luna octombrie a acestui an. Detașamentul va fi format din aproximativ 120 de persoane…

- Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat luni un ajutor de 53 de milioane de dolari canadieni (aproximativ 35 de milioane de euro) pentru poporul venezuelean, in deschiderea unei reuniuni de la Ottawa a tarilor din Grupul de la Lima, potrivit France Presse. 'Astazi, Canada pluseaza…

- Canada a decis sa acorde azil unei tinere saudite de 18 ani care a fugit de familia ei, a anuntat vineri premierul canadian, Justin Trudeau, a carui tara se afla intr-o disputa cu Riadul pe tema drepturilor omului, relateaza AFP. Rahaf Mohammed Al-Qunun afirma ca a dorit sa fuga de abuzurile psihologice…