Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a spus ca Statele Unite si Marea Britanie au „cea mai mareata alianta pe care lumea a cunoscut-o vreodata“, intr-o conferinta comuna de presa pe care a sustinut-o alaturi de premierul britanic Theresa May.

- O secventa de 10 minute transmisa de televiziunea chineza de stat în aceasta saptamâna prezenta cadeti ai Armatei Poporului de Eliberare escaladând pereti înalti, împingând anvelope imense, târându-se prin noroi si scandând sloganuri de îmbarbatare…

- ”Canada condamna puternic arestarea lor arbitrara, asa cum am condamnat retinerea lor arbitrara la 10 decembrie”, a denuntat Ministerul canadian de Externe intr-un comunicat transmis cotidianului The Globe and Mail.Cei doi barbati sunt Michael Kovrig, un fost diplomat, si Michael Spavor,…

- Prim-ministrul britanic, Theresa May, l-a demis pe secretarul Apararii, Gavin Williamson. May l-a acuzat ca a dezvaluit presei informații despre compania chineza de telecomunicații Huawei. Este vorba despre discuții confidențiale din Consiliul Național de Securitate. Ministrul demis a negat acuzatiile.…

- Tinerii adulti din Statele Unite au declarat ca situatia financiara reprezinta principala lor sursa de stres si principala bariera in atingerea obiectivelor, potrivit unui nou studiu, relateaza vineri Xinhua. "Tinerii adulti din zilele noastre se confrunta cu probleme financiare mai complexe decat generatiile…

- Presa a speculat ca liderul PSD nu se va prezenta luni la ultimul termen din dosarul angajarilor fictive, incercand sa obtina astfel o noua amanare a unei sentinte definitive. Expertii in Drept sustin ca nu exista obligatia expresa de audiere a unui inculpat in cazul neprezentarii acestuia, judecatorii…

- Laura Codruta Kovesi a castigat procesul in care Inspectia Judiciara o acuza ca a savarsit abateri disciplinare in legatura cu desemnarea unui judecator sa efectueze controale la doua unitati ale DNA. Decizia instantei este definitiva.

- Directoarea financiara a companiei Huawei Technologies, Meng Wanzhou, era în cautarea unui alt loc de munca atunci când a fost arestata în Canada în decembrie cu un mandat american, a susținut fondatorul firmei într-un interviu citat de Reuters. Ren…