- Comisia juridica a dat, luni, un nou raport de admitere propunerii legislative privind declasificarea unor documente, cu amendamentul propus de senatorul Traian Basescu. Amendamentul lui Traian Basescu prevede ca „se desecretizeaza de la data intrarii in vigoare a legii toate planurile de cooperare…

- Dezvaluirile publicatiei pro-guvernamentale Sabah, care nu au putut fi verificate imediat, au aparut dupa ce o delegatie din Arabia Saudita a sosit in Turcia pentru o investigatie comuna privind disparitia jurnalistului, pe data de 2 octombrie, dupa ce a intrat in cladirea Consulatului Arabiei Saudite…

- Guvernul de la Skopje a adoptat luni un proiect de lege cu privire la schimbarea numelui tarii in Macedonia de Nord - asa cum a fost convenit cu Grecia - si l-a inaintat parlamentului spre adoptare, dar rezultatul votului este inca incert, transmit dpa si Reuters preluata de Agerpres. Potrivit…

- Guvernul de la Beijing are dificultati in a continua negocierile comerciale cu Statele Unite, deoarece Administratia Donald Trump a pus "cutitul la gatul Chinei", afirma Wang Shouwen, adjunctul ministrului chinez al Comertului, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Guvernul finlandez a reusit sa reziste unei motiuni de cenzura supuse la vot vineri in parlamentul de la Helsinki si depuse de opozitie dupa ce ministrul de externe finlandez Timo Soini a participat la un miting al militantilor anti-avort in timpul unei vizite oficiale efectuate in luna mai in Canada,…

- Polonia, cea mai mare tara fosta comunista din Uniunea Europeana, afirma ca se va opune oricaror sanctiuni impuse de blocul comunitar Ungariei, al carei guvern este acuzat ca incalca regulile UE privind democratia, relateaza Reuters. "Fiecare tara are dreptul sau suveran de a face reformele…

- Lidera Partidului Social-Democrat din Germania (SPD), Andrea Nahles, a declarat luni ca formatiunea sa politica nu va aproba nici un fel de participare a Germaniei in razboiul din Siria, declaratie ce deschide o noua posibila linie de conflict in guvernul de coalitie al cancelarului Angela Merkel, relateaza…